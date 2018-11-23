Как российские власти стали генератором оппозиционных настроений Александр Плющев

23.11.2018, 14:41

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Скандалы в школах, презрительные заявления чиновников и провал единороссов на выборах - звенья одной цепи.

Расхожие утверждения о том, что СМИ интересуются в основном новостями внутри Садового кольца, или о том, что для них жизни за МКАДом нет, на глазах утрачивают какую бы то ни было актуальность. Самые обсуждаемые истории последнего времени случились в провинции, самые резонансные высказывания пришли из регионов или по крайней мере через региональные издания.

Нелояльная провинция

Главным показателем того, что на местах что-то пошло не так, стали выборы сразу в нескольких регионах страны, на которых единороссы проиграли, по сути, статистам из системной оппозиции. В Приморье это могло произойти даже дважды, но, видимо, во избежание такого позора, выигравшего отмененные позднее выборы кандидата решили просто на них больше не допускать. Тактика "за кого угодно, только не за "Единую Россию", впервые опробованная на думских выборах 2011 года, спустя семь лет самопроизвольно возродилась и тут же дала результат сразу в нескольких регионах. Стало очевидно, что люди еще недавно не высказывавшие никакого особенного недовольства властью, вдруг стали демонстрировать ей свою нелояльность.

Так одномоментно был отправлен на свалку еще один миф - о том, что вся фронда, все бузотеры сосредоточились в зажравшихся столицах, а провинция - консервативная и пропутинская. Что-то в Москве кандидат от коммунистов Кумин даже не приблизился к результату приморского Ищенко. Вывод: в столице люди гораздо больше довольны властью, нежели в провинции. И хотя многие и посмеиваются над нелепой и бессмысленной агитацией "как похорошела Москва при Сергее Семеновиче", кукиши властям, во всяком случае, ценой избрания никому не известного коммуниста, показывать не хотят.

Обиженная власть

Впрочем, региональные чиновники, кажется, делали и продолжают делать с упорством, достойным лучшего применения, все, чтобы настроить людей против власти. Может быть, даже не столько делают, сколько говорят, но это как раз тот случай, когда слово гораздо действеннее. Жаль только, что действенность эта деструктивна, особенно на фоне падения уровня жизни. Не проходит недели, чтобы мы не услышали о том или ином начальнике, который на свой лад переиначил известное высказывание про хлеб и пирожные. То "покупайте макарошки", то "государство не просило ваших родителей вас рожать", а теперь вот "в войну было гораздо тяжелее, и ничего".

Ощущение такое, что власть из-за чего-то обиделась на людей и считает необходимым продемонстрировать эту свою обиду при каждом удобном случае. Чиновники в России всегда воспринимали государство не как то, чем они поставлены управлять, а как свою собственность, однако в последнее время это ощущение у них будто бы обострилось. И люди, которые находятся от власти в большой зависимости, становятся для нее все более раздражающим фактором, эдакими "нахлебниками", которые только и делают, что чего-то просят или даже требуют. А люди, в свою очередь, отлично понимают, что чиновники просто называют вещи своими именами и говорят то, что думают, а не то, к чему их обязывает положение.

Молодежь против

Подрастающий региональный избиратель свою порцию презрения от власти теперь получает гораздо раньше первого бюллетеня для голосования. Что может лучше настроить подростка против властей, чем отмена выступления любимого артиста, который приезжает в твой город, хорошо, если раз в несколько лет? А теперь, что ни день, отменяют концерты, попутно создавая новый андерграундный слой артистов. Выгодоприобретатели этого процесса - разного рода "общественники", которые усиленно ищут крамолу в текстах музыкантов, благо, ряд принятых за последние годы законов позволяют ее найти практически везде. Чиновники, опасающиеся за свои кресла (ведь занять их при любой оплошности может кто угодно, хоть те же бдительные "общественники") перестраховываются, и за один вечер превращают доселе аполитичных поклонников группы "Френдзона" или рэпера Хаски в оппозиционеров.

И даже те, кому до выборов еще очень далеко, подхватывают оппозиционные настроения прямо в школе. Надписи "Путин вор" на школьных досках в самых разных городах страны - это же не просто так, а служит знаком поддержки школьникам, отчитанным за эти два слова учительницей в школе поселка Таежный. Учителя в их глазах - та же власть, даже если забыть, что они работают в избирательных комиссиях во время выборов. Из многочисленных роликов на Youtube мы знаем, что они транслируют свое понимание точки зрения власти и желательного лояльного поведения, что очевидно встречает не только сопротивление детей, но и вызывает в них желание рассказать об этом на всю страну, благо, такие возможности имеются у каждого из них.

И это все, не считая других важных факторов протеста - начиная от преследования за репосты и заканчивая ухудшением уровня жизни. Региональные власти, в самом широком понимании этого слова - от учителей до губернаторов - делают для создания антивластных настроений сейчас едва ли не больше, чем вся системная и несистемная оппозиция вместе взятые. Проблема вовсе не кадровая, а системная, и корни ее вовсе не в регионах, а в столице. Выстроенная вертикаль, где каждый начальник смертельно боится любого вышестоящего, а также безумные законы, применение которых вышло на проектную мощность, генерируют недовольство невероятно высокими темпами.

Александр Плющев, DW