Что происходит в белорусском биатлоне? 3 23.11.2018, 14:56

2,014

Уходя, спортсмены рассказывают шокирующие вещи.

Мужской биатлон давно перестал радовать белорусов. До недавнего времени отдушиной была женская команда, но после ухода Домрачевой и Скардино и за этот фронт стало боязно. Еще страшнее становится, когда стреляющие лыжники начинают рассказывать о том, как система функционирует изнутри, пишет «Трибуна».

Проблем в одном из главных видов спорта страны набралось немало, и о них говорят все чаще и громче.

Тренеров часто меняют...

В сборной тренерская чехарда является нормой. О проблеме говорят уже который год, но ситуация не меняется. Иногда ротация случается прямо по ходу сезона. Свежий пример – отстранение тренеров мужской команды Николая Лопухова и Василия Большакова за несколько недель до Пхенчхана-2018. Свое решение федерация не пояснила. Недоумевали не только болельщики, но и специалисты.

– Не вы один такой непонятливый [журналисту «Прессбола» – прим.]. Логику этого решения вообще никто не уловил. При этом, насколько знаю, Большаков и Лопухов не были отстранены, так сказать, насовсем. Их отставили от команды на этап в Антхольце и на время Игр, – говорил Олег Рыженков.

Кажется, для Лопухова такой поворот событий тоже стал неожиданностью.

– Вопросы к руководству. Оно так решило. Нас с Василием Большаковым отозвали в Минск после этапа Кубка мира в Рупольдинге и сообщили, что дальше с командой мы не поедем. Я не в курсе, было ли это просьбой спортсменов, – прокомментировал россиянин.

Также тренер отметил, что претензий к функциональной подготовке, за которую он отвечал, со стороны руководителей не было.

История Лопухова и Большакова далеко не первая. После сезона-2014/15 БФБ отказалась от сотрудничества с Альфредом Эдером, с которым женская команда добилась серьезных успехов. Вместо него пригласили Владимира Королькевича.

Уход австрийца стал ударом для некоторых биатлонисток.

– Сложно комментировать, поскольку нас поставили перед фактом. Но я знаю, что он всегда был рад с нами работать, ему по душе эта роль, и он казался расстроенным из-за ухода, – прокомментировала ту перестановку Надежда Скардино.

Спустя год специалист хотел вернуться в команду, но вместо него федерация подписала контракты с Валерием Польховским и Робертом Кабуковым. Россияне проработали только пять месяцев. Сотрудничество стороны расторгли по обоюдному согласию по неназванным причинам.

Перед олимпийским сезоном австрийца все-таки подписали. Однако история трехлетней давности повторилась: девушки провели сильный год, а с тренером сотрудничество не продлили. За наставника опять вступилась Надежда Скардино.

– Альфред недопонял, когда после окончания сезона ему не предложили продолжить сотрудничество, а нам, биатлонисткам, стало обидно за него. Человек согласился помочь команде в олимпийский сезон за несколько месяцев до начала Олимпийских игр, хотя в прошлый раз, несмотря на успехи, контракт с ним также не был продлен. Все два года без Альфреда мы просили федерацию, чтобы подписали контракт с ним, но даже без контракта он нам помогал, – сказала спортсменка.

Место Эдера снова занял Королькевич, который в прошлый раз тоже ушел из команды при странных обстоятельствах.

– Мы начали с базовой работы, чтобы заложить фундамент под Игры-2018. У меня даже мысли не было, что в итоге все так получится. Я в Минске с 5 апреля, и за это время со мной никто даже не встретился. Мне только вручили петицию, что четвертого числа заканчивается контракт, и на этом все, до свидания. Никаких конкретных претензий или замечаний по моей работе озвучено не было. Получилось странновато: сначала все было о’кей, а потом – до свидания, – прокомментировал отставку специалист.

Впрочем, позже Цыбульский сказал, что причиной отставки тренера стал конфликт с биатлонистками. Впрочем, самые активные из них уже завершили карьеру, так что Королькевич начнет с чистого листа.

По словам Дорожко, спортсмены не успевают толком привыкнуть к требованиям часто сменяющихся тренеров, а тренеры в свою очередь мало интересуются тем, какую работу спортсмены уже выполнили и вообще не заморачиваются над индивидуализацией процесса.

...и странно к некоторым тренерам относятся. Спортсменки их защищают

Странно были оценены не только труды Эдера. Еще одно свидетельство того, что тренерам непросто работать с руководством БФБ, – история с Федором Свободой. Белорусский специалист, который готовил девушек к Пхенчхану, сначала отказался от должности старшего тренера, а потом и вовсе покинул команду.

Решение специалист объяснил проблемами со здоровьем. Главный тренер сборной Юрий Альберс назвал решение Свободы «бегством с тонущего корабля». За наставника вступилась Надежда Скардино.

– Федор Анатольевич ушел, потому что устал и имеет проблемы со здоровьем. Я провела с этим человеком много времени и понимаю его на сто процентов. Когда постоянно твердят, что твоя работа плохая, а последние четыре года так и было… До этого – Сочи-2014, где, как говорят, к медальным результатам он чуть ли не не имеет отношения. У человека нет мотивации! – сказала спортсменка.

Сейчас Свабода работает с юниорской сборной.

Кажется, федерации не нужны специалисты со своим мнением

В интервью «Трибуне» завершивший карьеру Юрий Лядов жестко прошелся по федерации и затронул тему увольнения Рыженкова. Причиной биатлонист назвал «свое мнение».

– Что можно говорить о федерации, если тренера задвинули? И это ведь не единичный случай. Вадим Сашурин тоже не в биатлоне. Почему? Потому что имеет свое мнение. И Рыженков имеет. Я не могу и не хочу оценивать работу федерации. Это должны делать в Минспорта. Я не вижу, кто и как работает и какие решения принимает. Можно просто взять 2005 год и вспомнить, где был наш биатлон. После проанализировать, что с ним случилось за 12 лет. Мы стоим на коленях! – констатировал спортсмен.

В этом году Рыженков вернулся к работе с мужской командой. Видимо, бывший биатлонист и руководство федерации нашли общий язык.

Владимир Махлаев, тренер Дарьи Блашко, тоже разругался с БФБ из-за расхождения во взглядах.

– Испокон веков повелось, что у нас в спорте, как в армии, абсолютная дисциплина и подчинение, ни шага влево, ни шага вправо, ни своего мнения, ни своего видения. А у меня оно было! Считаю, что нельзя молодых талантливых девчонок и ребят сразу же бросать в пекло. Поэтому возникла, мягко говоря, конфликтная ситуация, – рассказывал тренер.

По мнению Александра Дорожко, после скандала с Блашко в немилости у федерации теперь не только сам Махлаев, но и его ученики.

– В 2015-м году был юниорский чемпионат мира в Раубичах. Там хорошо выступила наша команда, которую готовил Махлаев. […] Но ту команду разогнали, потому что Махлаев… И девчонки разбежались, – отметил биатлонист.

В 2012 году тренировать мужчин приехал звездный Рафаэль Пуаре, но масштабные планы француза руководство не оценило и через год его уволило.

– Мне нужно было построить команду для будущего. Но они хотели стать чемпионами мира за один день. Это было невозможно. После года моей работы ничего не изменилось. Все были настроены против меня. Беларусь – страна, которая на 15-20 лет позади нас. Они боялись новых испытаний, когда я представил программу перемен, – жаловался Пуаре.

Вопросы к предcедателю федерации биатлона

Андриан Цыбульский стал главой БФБ в мае 2017-го, сменив в должности Валерия Вакульчика, совмещавшего спорт с управлением КГБ. На новом месте бывший главный тренер сборной работает всего полтора года, и не у всех получается с ним ужиться.

После переговоров по сумме компенсации за переход Блашко Владимир Махлаев не выдержал и прошелся по главе федерации.

– Цыбульский – неадекватный руководитель, поэтому мы предполагали такое развитие событий. Не хочу озвучивать сумму, которая была названа белорусской федерацией в качестве компенсации, потому что это просто уму не постижимо. Цифра была больше, чем в хоккее или футболе, – возмущался наставник.

Испортились отношения у Цыбульского и с некоторыми биатлонистами, с которыми он раньше работал в сборной. Анастасия Киннунен считает, что шансов попасть в команду у нее нет из-за натянутых отношений с руководителем федерации. Разладились они после истории с Королькевичем.

– Андриан Цыбульский сам брал меня в биатлон, я ему по гроб жизни благодарна за то, что он меня всему научил в этом виде спорта. Тогда я была, по его мнению, перспективная спортсменка, но после скандала с Королькевичем сразу стала бесперспективной. И, наверное, строптивой, позволившей себе высказывать собственное мнение, – негодует спортсменка.

О странном к себе отношении говорил также Александр Дорожко. Биатлонист занимался с личным тренером и пытался пробиться в основную команду. Когда ему наконец-то удалось попасть на этап Кубка мира, руководство встретило его холодно.

– В Поклюке меня просто не замечали. Королькевич и Цыбульский со мной даже не здоровались. Иду по коридору, навстречу – Королькевич: проходит мимо, делая вид, что меня нет, – рассказывал биатлонист.

Молодым белорусам предпочитают россиян

Летом Домрачева, Скардино и Писарева ушли из спорта, а Алимбекова занялась лечением давней травмы. Оказалось, что в обойме команды на будущий сезон осталась только Ирина Кривко.

В спешном порядке руководство федерации достало из резервов Анну Сола, вернуло в основу Дарью Юркевич (с ней, по словам Дорожко, не собирались даже продлевать контракт, но затем вдруг попросили постоять за Родину), и выписало усиление из России.

Ставка на иностранцев у многих вызывает недоумение, в том числе и у белорусских биатлонистов. 21-летняя Анастасия Ануфриева и вовсе завершила карьеру, так как не видела шансов проявить себя.

– Так а зачем растить своих, если можно взять чужих из России? Я понимаю девочек: они приезжают к нам в страну и сразу выступают за национальную команду. В России не могут пробиться, а тут попадают на зарплату, на сборы и все остальное. А что делать нашим юниоркам? Некоторые из них не знают, как доехать до Раубичей – нет денег. В итоге девчонки не находят выход, завязывают со спортом и идут работать, – не понимает девушка.

Биатлонистку поддержал Александр Дорожко, который тоже скептически относится к идее приглашения россиян.

– Ты будешь 10 лет ребенку вытирать сопли, готовить его, передашь выше, а там его за год угробят, вернут назад и привезут россиянина. Так ладно бы приехал спортсмен уровня Гараничева. Так нет. Привезли Лобастова, который ничем не лучше нашего молодого Тюрина, например. Но Кирилла никто не возьмет, потому что он в свое время тренировался у Махлаева, – говорит Дорожко.

Поддерживает спортсменов и бывший наставник мужской сборной Вадим Сашурин. Хотя специалист отмечает, что в сложившейся ситуации это правильное решение.

– Это обычная практика белорусских спортивных чиновников – пригласить россиян, а своих отодвинуть в сторону. И это в такой ситуации, наверное, единственное правильное решение, ведь российские спортсмены приходят с готовой базой. А своих готовить, по-видимому, либо не хотим, или не умеем, – говорит тренер.

Непонятно, как происходит отбор в основную команду

Юрий Альберс говорит, что по результатам тестирования Инна Костюченко, которая первый раз взяла винтовку в руки только летом, и другие россияне оказались перспективнее белорусских спортсменов. Однако как осуществляются тесты и по каким критериям проходит отбор, неясно. Например, Ануфриева отмечает, что из россиянок в чемпионате Беларуси участвовала только Костюченко.

– Вот приехали россиянки на просмотр в национальную команду. Почему всех не отправить на чемпионат и по итогам соревнований определить, кто сильнее? Но почему-то бежала только Инна Костюченко. Почему сестры Кручинкины не бежали? Пускай тренируются и проходят отбор. А то получается, что россиянки приезжают на все готовое, а наши должны пробиваться через слезы и все такое, – говорит белоруска.

И кстати: Ануфриева в двух гонках из трех финишировала выше россиянки. К тому же в Кубке IBU в прошлом сезоне Ануфриева выступила лучше соотечественницы Анны Солы: у Анастасии 13 очков и 127-е место в зачете, а Анна баллов не набрала. Однако Ануфриева не попала даже на просмотровый сбор.

Важность спортивных результатов ставит под сомнение и Александр Дорожко, который неплохо показывал себя в Кубке IBU, а в Беларуси ниже второго места не опускался.

– Результаты? В чемпионате Беларуси мое худшее место – второе. На первом этапе Кубка IBU в прошлом сезоне я взял 9-е и 12-е места. Такой же результат повторили только Абашев, которого также в сборной нет, и Чепелин. Спортивный результат абсолютно неважен, – говорит Александр.

Важным при отборе биатлонистов является показатель МПК — максимальное потребление кислорода. Дарья Блашко считает, что изначально ее в БФБ посчитали бесперспективной по этой причине.

– Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Я тестировала МПК в Рамзау два года назад после чемпионата мира в «Раубичах», когда была выхолощена физически и эмоционально.Тогда из-за головокружения закончила тестирование досрочно. Соответственно, показатель оказался низким. А в федерации почему-то взяли его за основу, – говорит спортсменка.

У Дорожко, наоборот, показатель МПК близок к топ-биатлонистам, но при отборе в первую команду высокие числа тоже не особо помогли.

– Критерии неопределенные и постоянно меняются. Например, показатель максимального потребления кислорода (МПК). Перед прошлым сезоном я сдавал тесты – мои показатели 80 миллилитров на килограмм веса в минуту. Для сравнения у лидеров мирового биатлона – 86-88. По Беларуси это был лучший показатель, но это никого не интересовало, – негодует биатлонист.

Иногда создается впечатление, что отбор биатлонистов делается искусственно. Василий Большаков, который сейчас тренирует юниоров, подтверждает, что Ануфриева просто попала под сокращение.

– Анастасия Ануфриева была готова тренироваться, но поступил приказ очертить круг перспективных спортсменов. Ей просто не дали возможности. Как, к слову, и другим ребятам. Раньше точно так же «отцепили» Игоря Карпюка: сказали, что в команду он при любом раскладе попадать не будет, – говорит специалист.

О том, что составы определяются наверху, говорил и Дорожко.

Выпавшим из основы запрещают выступать даже за свой счет. Почему?

В Кубке IBU, втором по значимости биатлонном турнире, белорусы установили себе границы, ниже которых спортсмены не должны опускаться: взрослым (старше 23 лет) необходимо заезжать в десятку, а молодежи – в топ-25.

Если результаты совсем плохи, то биатлониста отчисляют из состава и отправляют тренироваться домой. Например, в конце 2016-го Юрия Лядова перевели на самоподготовку из-за «низких результатов». Биатлонист хотел поехать на турнир за собственные средства, но получил отказ.

– Сыман по телефону сказал, что я не еду ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU. В качестве причины прозвучало что-то в стиле «нет средств». Я сказал, что готов поехать за свои деньги. Мне в ответ: «За свои нельзя. Решение руководства». Ну и все. В декабре-январе работал самостоятельно: катался в Раубичи, поддерживал форму, – рассказывал спортсмен.

В конце сезона Лядов закончил карьеру.

В аналогичной ситуации оказался в этом году и Александр Дорожко. Провалившихся на январском этапе Кубка IBU биатлонистов вернули в Минск и запретили выступать за свой счет.

– Всех вернули в Раубичи. Причем официально нас вернули из-за экономии средств. Но это не экономия. Я выезжал за свой счет, Кривко – за счет Витебской области, другие ребята – за счет РЦОП «Раубичи». Федерация оплачивала только материалы для подготовки лыж и транспорт – один микроавтобус, но решила, что нам там нечего делать даже за свой счет. Абсурдная ситуация: люди имеют желание и имеют возможности не тратить средства БФБ, но нельзя. Так с 13 января команда Беларуси на Кубке IBU не выступала, – удивляется Дорожко.

По словам спортсмена, нет возможности и для поиска индивидуальных спонсоров, потому что федерация требует, чтобы все спонсоры переводили средства ей для дальнейшего распределения...