«Черная пятница» для белорусского рубля 23.11.2018, 15:21

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Белорусский рубль подешевел одновременно к евро, доллару и российскому рублю.

По итогам валютных торгов 23 ноября белорусский рубль девальвировался одновременно к евро, доллару и российскому рублю.

В частности, курс доллара поднялся на 0,0031 рубля - до 2,1050 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0039 рубля - до 2,3996 BYN/EUR.

Курс российского рубля прибавил на 0,0049 рубля - до 3,2080 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 17 дней.

В целом по итогам торгов 23 ноября валютная корзина потяжелела на 0,15%.