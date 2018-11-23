Порошенко: Константинополь должен утвердить решение о Томосе 27–29 ноября 1 23.11.2018, 15:26

Официальный Томос об автокефалии будет вручен избранному предстоятелю УПЦ.

На заседании Синода Вселенского патриархата 27–29 ноября будет принято решение об утверждении Томоса для поместной Украинской православной церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает корреспондент издания "Гордон".

"27–29 ноября Ростислав Павленко (советник президента ) посетит в Стамбул (резиденцию Константинопольской православной церкви. – прим.) для того чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса", – сообщил глава государства.

Он отметил, что в декабре будет собран собор новой, автокефальной, Украинской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью (РПЦ) анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Официальный Томос об автокефалии православной церкви в Украине вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви. Ожидается, что собор состоится в декабре.

15 октября Синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, 13 ноября такое же решение принял собор епископов УПЦ МП.