Видеохит: Повар ловко управляется с тестом для пиццы 1 23.11.2018, 15:34

Ловкий трюк проделывается под зажигательную музыку.

На Reddit набирает популярность пост с видео из ресторана, где повар показывает удивительный танец с лепёшкой для пиццы. Мужчина лихо вертит её в руках и перекидывает через плечи, а тесто при этом остаётся целым. Реддиторы пытаются понять, как трюкачу это удалось, но, похоже, всё дело в чёрной магии, пишет medialeaks.ru.

Мало кто любит долго дожидаться своего заказа в ресторане. Но повар в итальянском ресторане, видео с которым опубликовали на Reddit в конце ноября, нашёл гениальный способ развлечь скучающих за столиками посетителей.

В ролике мужчина под зажигательную музыку раскатывает на столе лепёшку для теста, а затем выходит с ней в зал и начинает вытворять нечто невероятное (осторожно, любители пиццы, видео может показаться вам чересчур жестоким!): крутит над головой, подбрасывает так, что она продолжает вертеться, перекатывает на плечах и перекидывает через ноги.

Лепёшка, как ни удивительно, при всём при этом остаётся целой. Но если вы думаете, что повар — хитрец и на самом деле использует для трюков ненастоящее тесто, то ошибаетесь. Специально для скептиков в конце ролика мужчина кидает заготовку для пиццы вверх — так, что она приземляется ему на голову и разрывается.