Настоящее социальное государство: случчанка сравнила Беларусь и Норвегию 23.11.2018, 15:46

Попасть в норвежский парламента проще, чем на заседание райсовета в Беларуси.

Планируя свой двухнедельный отпуск, даже не ожидала, что проведу его за границей. Но когда пожаловалась друзьям из Норвегии, что отдыхать снова придётся дома, они скомандовали: «Приезжай! Расходы берём на себя». И я решилась, ведь виза Шенген была открыта, пишет Жанна Авдеева для «Слуцкого курьера».

Полёт в Осло из Минска и обратно стоит в 3,5 раза дороже, чем из Вильнюса. Поэтому, чтобы не разорять друзей на начальном этапе, я выбрала Вильнюсский аэропорт. Мой перелёт туда-обратно обошёлся им в 74 евро вместо 250−300 евро из Минского аэропорта. Кстати, билеты можно купить и дешевле — до 35 евро в обе стороны. Просто надо поискать.

Мне оставалось самостоятельно добраться до аэропорта. Трансфер из Минска в Вильнюсский аэропорт обошёлся в 25 рублей.

Самая дорогая в Европе

Торговые центры в Осло на каждом шагу. Фото: Жанна Авдеева

Цены в Норвегии поражают. Ну очень всё дорого. Норвежская валюта — крона. Для удобства переводила в евро — цену в кронах делила на 10, получалось в евро. По моим подсчётам, ехать туда на отдых за свой счёт, например, на неделю (с проживанием в отеле, с питанием и минимальным шопингом) можно, имея в кошельке не менее 1000 евро на одного. Сутки в отеле обойдутся как минимум в 100 евро. А средний чек на лёгкий перекус одного человека в кафе — 10 евро (чашка кофе и большой сэндвич).

В больнице как в отеле

Как рассказали друзья, если гражданин Норвегии с начала года потратил на анализы, таблетки, обследования в общей сумме 220 евро, то до конца года расходы на медобслуживание берёт на себя государство. Человеку присылают по почте карточку бесплатного медобслуживания — free-kort, и все назначенные врачом медпрепараты и обследования до конца года бесплатны.

Удобства. Во всех палатах есть санузлы, а в них всё необходимое — бумага, мыло, дезинфекция, полотенца. Фото: Жанна Авдеева

На качество медицины норвежцы жалуются. Впрочем, так делают и белорусы. Но когда я пришла с друзьями проведать общего друга, который лежал в больнице, испытала лёгкий шок. Причиной тому стали вовсе не просторные палаты с душевой и санузлом, где есть всё необходимое. И даже не уголки отдыха с мягкими диванами, ЖК-телевизорами и бесплатными чаем и кофе для пациентов и посетителей.

Поразила столовая, куда нас пригласил перекусить с дороги наш больной. Она напоминала большую домашнюю кухню с холодильниками, микроволновкой, круглыми столиками и мягкими креслами. В холодильнике мы выбрали еду по вкусу — упакованные контейнеры с порциями, которые оставалось только разогреть в микроволновке.

Там были супы, тефтели с пюре, макароны по-флотски, гуляш с рисом. Я выбрала парную форель с картофелем, сырным соусом и брокколи. На холодильной витрине нас ожидал богатый ассортимент фруктовых и овощных салатов, различные йогурты, десерты, пудинги, джемы и прочая вкуснятина. Своё пиршество мы закончили кофе с кексами.

Ещё друзья рассказали, что все операции для детей и взрослых и последующая реабилитация бесплатны. Что такое собирать на лечение больному ребёнку, они не знают.

Больничный деликатес. Парная форель с сырным соусом, картофелем и брокколи на вкус оказались совсем не больничной пресной едой. Как минимум праздничным блюдо

Заболел — сиди дома

Больничные оплачи-ваются в размере 100% от зарплаты. В случае пропуска до трёх дней подряд больничного листа от врача не надо — достаточно просто сообщить работодателю, что болеешь, можно смс. Если подлечиться за три дня не удалось, тогда уже идти к врачу.

Каждый родитель имеет право на дополнительные 10 дней в год невыхода на работу в связи с болезнью детей. Никаких справок в этом случае также предоставлять не надо — уведомления вполне достаточно.

Удивило много вещей, обыденных для норвежцев, — улыбки, приветствия, неспешность. Есть у норвежцев такая привычка — встретившись, остановиться в дверях магазина и поболтать, и пусть весь мир подождёт. И норвежцы ждут, лишь единицы пытаются обойти.

Некоторые факты из норвежской жизни поразили, как и осознание того, что подобного никогда не будет в Беларуси.

Дороги: страна без ДТП

По нашим меркам транспорт в Норвегии очень дорогой. Мой недельный проездной на все виды транспорта, включая метро, стоил 25 евро. А вот проездной на месяц — 44,2 евро, пенсионерам дешевле — 36,8 евро. Но это выгодно, потому что билет на сутки стоит 10 евро. А в такси вообще заоблачные цены. Каких-то 10 км на такси обойдутся в 200−300 евро.

Фото: Жанна Авдеева

Иметь свой автомобиль — ещё дороже. Владельцу придётся оплачивать кучу разных транспортных налогов, в том числе и дорожный. Дороги в Норвегии платные. Через каждые 10 км установлены камеры фотофиксации вроде наших BelToll. Поэтому, съездив по делам, например, в пригород Осло за 30 км и обратно, жди счёт на 200 евро. Топливо обходится в среднем 1,7 евро за литр, но на выходные цену снижают до 1,4−1,5 евро — этакое приглашение на уикенд за город.

Дорог с выбоинами или разъезженных гравиек я не видела даже в лесу, где дорожки для любителей природы посыпаны мелким щебнем. Дорожная безопасность в Норвегии на высоте. Вечерами норвежцы светятся как новогодние ёлки, потому что увешаны фликерами с головы до ног.

Многие пешеходы поверх одежды носят светоотражающие жилетки, как наши гаишники. Фликеры даже на собаках. Велосипедисты тоже за безопасность — к фликерам и жилетам ещё добавляются проблесковые маячки на шлемах. Смотрится празднично.

Как рассказали друзья-норвежцы, несколько лет назад правительство страны поставило цель — свести дорожный травматизм к нулю. И в прошлом году это удалось сделать — ДТП в 2017 году в Норвегии не случалось.

Вообще участники дорожного движения в Норвегии очень терпимы друг к другу — я не слышала нервных сигналов, не видела резких обгонов. Было заметно, что все участники дорожного движения друг друга уважают и относятся с пониманием.

Социализм: ни богатых, ни бедных

Чем больше зарабатывает человек, тем больше он должен вернуть назад в государственную казну. Именно так и достигается баланс между количеством богатых и бедных людей: тот, кто зарабатывает прилично, платит больший подоходный налог. При заработке до 240 тысяч крон в год (24 тысячи евро) норвежец отчисляет в бюджет 36%. Если годовая зарплата выше, налоги увеличиваются до 50%.

Безработным и людям, оказавшимся в сложном финансовом положении, государство полностью оплачивает жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, транспорт и даже арендную плату за съёмную квартиру.

Фото: Жанна Авдеева

В Норвегии не существует престижных и непрестижных профессий. Здесь ценят любой труд. И платят за него. Любой работающий норвежец может взять кредит в банке на недостающую сумму и купить дом. Процентная ставка в государственных банках от 1,5% до 5%. В коммерческих выше — до 15%. И, кстати, взятый кредит служит поводом для снижения подоходного налога, например, до 30%. О сроках выплаты взятого жилищного кредита клиент договаривается с банком — это может быть и 10, и 20, и даже 30 лет.

Продолжительность рабочего дня в Норвегии составляет 6 часов — например, с 9 до 15 часов. Поэтому час пик на дорогах столицы начинается в 3−4 часа дня.

Если работник трудится более шести часов, сверхурочное время работы оплачивается по двойному тарифу. Минимальная зарплата, ниже которой работодатель в принципе не может платить работнику, зафиксирована государством — 120 крон в час (12 евро).

Минимальный отпуск — 5 недель, причём минимум три недели летом. Это обязательное условие.

Это лишь малая часть социальных гарантий в Норвегии. Чтобы узнать все свои права и обязанности, переезжающим в Норвегию на ПМЖ надо сдать языковые и интеграционные тесты, а перед этим прослушать 300-часовой курс лекций.

Народ имеет право знать

Гуляя по Осло, обратила внимание на длинную очередь в парламент. Это что такое? Как объяснили друзья, скоро заседание парламентариев, и норвежцы хотят поприсутствовать на нём. Там для людей с улицы есть специальные сектора, где они смогут удобно разместиться и слушать, какие законы и поправки к ним принимают депутаты, о чём спорят и к какому мнению приходят.

Власть для народа. Попасть на заседание парламента Норвегии может любой желающий норвежец. Там он может увидеть, как работают депутаты, какие законы принимают, как контролируют правительство.

Каких-то разрешений, чтобы посетить заседание парламента, не нужно. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и при входе пройти через рамку металлоискателя. Всё!

В общем, попасть на заседание парламента Норвегии проще, чем на заседание райсовета «депутатов» в Беларуси.

Кстати, в парламенте есть «детские» дни. Можно привести детей. Юных норвежцев с детства приучают к тому, что он гражданин своей страны.