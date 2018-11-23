Stratfor: США прицелились к ключевому союзнику России на Кавказе 23.11.2018, 15:53

Ближайшей целью Вашингтона станет укрепление отношений с Арменией.

Администрация Дональда Трампа ставит целью на 2019 год усиление своего влияния на пост-советском пространстве, в том числе странах, которые остаются ключевыми союзниками Кремля и входят в состав как оборонного блока ОДКБ, так и Евразийского экономического союза.

Ближайшей целью Вашингтона станет укрепление отношений с Арменией, где в мае в результате «бархатной революции» и массовых протестов ушел в отставку лояльный Кремлю премьер Серж Саргсян, а его место занял лидер оппозиции Никол Пашинян, предупреждают в обзоре аналитики консалтинговой компании Stratfor, (перевод - finanz.ru).

Армения размещает на своей территории около 5 тысяч российских военных и закупает исключительно российское оружие, используя для этого российские кредиты и сохраняя за Кремлем статус монопольного поставщика вооружений.

Именно эту связь Вашингтон будет стремиться разорвать, прогнозирует Stratfor. «Первой ласточкой» стал визит в Ереван советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, который состоялся в октябре.

В ходе переговоров с Пашиняном Болтон заявил о готовности США поставлять американское оружие в Армению.

«Правительство страны не связано каким-либо ограничениями. И если от США поступит хорошее предложение, мы готовы его обсудить», - ответил Пашинян.

В политических отношениях Еревана с Кремлем уже растет напряженность, констатирует Stratfor.

Спустя три недели после визита Болтона власти страны предъявили многомиллиардные налоговые претензии «дочке» «Газпрома», которая является монопольным поставщиком газа в республику.

ЗАО "Газпром Армения" предоставляло налоговым органам "заведомо ложные данные», недоплатило налог на прибыль и НДС и занималось теневой перепродажей газа, объявил 14 ноября Комитет государственных доходов республики.

"На основании вышеупомянутого по материалам, подготовленным в Следственном управлении КГД, по признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело», - заявили в КГД.

Россия вряд ли добьется успеха в попытках нивелировать усилия США в странах бывшей советской периферии, но она вполне может спровоцировать усиление нестабильности в приграничных регионах», - резюмирует Stratfor.