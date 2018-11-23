Белорусы собирают подписи за снос царского городового 23 23.11.2018, 16:08

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За снос «малохудожественного произведения» собрано более 2 тысяч подписей.

На сайте petitions.by появилась петиция с призывом убрать скульптуру городового, провоцирующую жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия. На момент публикации петицию подписали 2224 человека.

«Появившаяся в нашем городе скульптура царского городового несколько раз становилась предметом агрессии жителей Минска. Хоть до настоящего вандализма в отношении этого малохудожественного произведения дело не дошло, тем не менее она несомненно является будоражащим общественное сознание фактором.

Беспрецедентные действия сотрудников внутренних дел, заставивших несовершеннолетнего гражданина под угрозой возбуждения административного преследования за, якобы, хулиганство, извиняться перед истуканом (!) подтверждают необходимость избавиться от скульптуры, как от фактора, нарушающего общественное спокойствие.

Способ защиты малохудожественного произведения, избранный сотрудниками милиции, провоцирует жителей города-героя Минска на дальнейшие агрессивные действия в отношении металлического истукана. Поэтому наиболее простым способом устранения раздражителя общественного мнения и сохранения спокойствия граждан, по нашему мнению, будет ликвидация малоценной в художественном смысле скульптуры городового», - пишет автор петиции.

Напомним, что 15 ноября подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.

В ответ белорусы начали проводить флешмоб с социальных сетях и протестные перфомансы возле памятника городовому в Минске.