Минское «Динамо» пропустило пять шайб от худшей команды КХЛ

Минское «Динамо» пропустило пять шайб от худшей команды КХЛ5
- 23.11.2018, 16:27
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«Зубры» потерпели поражение от «Адмирала».
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Адмирала", сообщает "Прессбол".
АДМИРАЛ — ДИНАМО МИНСК — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
ВЛАДИВОСТОК. "Фетисов-Арена". Начало в 12.00.
АДМИРАЛ: Красоткин (Серебряков); Захарчук — Угольников, Черников — В.Стрельцов — А.Стрельцов; Мищенко — Козловский, Королев — Вихарев — Бутузов; Кубат — Таталин, Коньков (к) — Полак — Зайцев; Кармашков — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин.
ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А.Костицын — С.Костицын (к) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Захаренко, Артемов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Мерескин (Дьяков, Глазачев; 18.01). 1:1 — Буйницкий (Осипов, Уиркош; 18.38). 2:1 — В.Стрельцов (А.Стрельцов, Черников; 23.55). 3:1 — Черников (Воронин, Кармашков; 26.00). 4:1 — Полак (Таталин, Коньков; 28.14). 5:1 — Зайцев (Коньков, Кубат; 55.49).