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Лукашенко: Завтра посмотрим, что делать с Шорцем

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  • 23.11.2018, 16:46
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Андрей Шорец
Фото: ctv.by

Диктатор может отправить главу Мингорисполкома в СИЗО.

Лукашенко сообщил о выявлении факта коррупции в сфере жилищного строительства в Минске, поручил отправить в СИЗО ряд чиновников, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, сообщает "Интерфакс".

"Лукашенко рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.

По словам Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно ему  доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, "купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене".

"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - приводятся в сообщении Лукашенко. 

В свою очередь в сюжете на телеканале ОНТ прозвучали слова Лукашенко о том,что "завтра посмотрим, что делать с Шорцем (председатель Мингорисполкома Андрей Шорец - прим.)".

А.Шорец присутствовал на совещании у диктатора.


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