С чего началась Черная пятница: история легендарной распродажи 1 23.11.2018, 15:34

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Традиция распродажи началась в штате Пенсильвания.

У Черной пятницы — традиционной американской распродажи после Дня благодарения, вызывающей большой ажиотаж, — долгая история. Сначала так назвали обвал золотого рынка, сто лет спустя — ужасные пробки в Пенсильвании. Когда же пятница почернела в привычном смысле слова - в материале bigpicture.ru.

Более ста лет американские торговые сети усиливали маркетинговую атаку и увеличивали скидки после Дня благодарения, особенно в пятницу, которая приобрела широкую известность как Черная пятница.

Но термин «Черная пятница» в отношении распродажи после Дня благодарения применяется сравнительно недавно, и похоже, что это пошло из Пенсильвании. Вот как это происходило.

Долгие годы под словосочетанием «Черная пятница» имелся в виду обвал рынка золота 24 сентября 1869 года. Термин использовался для других биржевых кризисов на Уолл-стрит в последующие годы. Эта вырезка — из газеты New York Herald за ноябрь 1871 года, в ней описываются судебные иски против спекулянтов Джея Гоулда и Джима Фиска.

Биржевой кризис даже лег в основу драматического произведения, и была создана «социальная пьеса», как упоминается в этой вырезке из номера газеты The Daily Picayune за 1872 год, издававшейся в Новом Орлеане.

По сути, это старинная версия фильма «Игра на понижение».

«Черная пятница» также обозначала любую пятницу, 13-е. В 1923 году таких было две. Об этом говорится в этой заметке из газеты The Springfield Daily Leader за 4 января 1923 года, издававшейся в Спрингфилде, штат Миссури.

Распродажи после Дня благодарения всегда пользовались популярностью. Просто у них не было названия.

Это реклама из газеты за 1894 год, издававшейся в Лиме, штат Огайо. В ней предлагаются модные выкройки одежды всего за 8,88 доллара в качестве распродажи в пятницу после Дня благодарения.

В 1923 году магазин в Пенсильвании рекламировал свою «Ежегодную распродажу после Дня благодарения» и «радикальные скидки на пальто и платья».

В марте 1970 года, когда до Дня благодарения оставалось около восьми месяцев, магазин в Пенсильвании устроил «Распродажу Черной пятницы», имея в виду пятницу, 13-е марта.

В 1973 году Черная пятница все еще никак не ассоциировалась с Днем благодарения — по крайней мере, как свидетельствует эта газетная вырезка, не в Кингспорте, штат Теннесси.

Но погодите! В 1975 году в статье из пенсильванской газеты говорится о том, что водители такси и автобусов в крупных городах упоминают суматошный день после Дня благодарения как «Черную пятницу», которая отмечает начало рождественского шопинга и «безумную погоню за подарками к Рождеству». Об этом говорится в заметке из газеты The Morning Herald, выходившей в Юнионтауне, штат Пенсильвания, от 5 декабря 1975 года.

Газета New York Times откликнулась в том же году, написав, что полиции и водителям автобусов в Филадельфии пришлось непросто в «день самого большого шопинга и самых больших заторов на дорогах в году». Пресс-секретарь муниципальных властей отметил, что такая негативная тенденция началась еще в 1961 году.

Главный управляющий торгового центра в Пенсильвании в 1977 году предложил альтернативу, заявив местной газете Delaware County Daily Times: «Вместо «Черной пятницы» можно называть ее «Зеленой пятницей»… Дела идут отлично».

Но этот термин не был известен на всю страну. В 1980 году информагентство Associated Press процитировало сотрудника универмага, который сказал, что напряженный день после Дня благодарения для торговых сетей был «точно не Черной пятницей» — в хорошем смысле. Эта заметка появилась в номере калифорнийской газеты San Bernardino County Sun от 29 ноября 1980 года.

В 1980-х газеты штата Пенсильвания стали регулярно называть в своих заметках день после Дня благодарения «Черной пятницей», возможно, в связи с пробками на дорогах.

Это вырезка из газеты Standard-Speaker из Хэйзелтона, штат Пенсильвания, за 1989 год. Черная пятница все еще не ассоциировалась с чем-то хорошим и приятным.

Даже в этой заметке агентства Associated Press за 1989 год, где упоминается Черная пятница, автор отмечает, что она из Филадельфии, где день после Дня благодарения называется Черной пятницей «из-за толп людей и возмутительной перегруженности в торговых центрах и на парковках».

В 1995 году в заметке из газеты Standard-Speaker говорилось, что «никто по-настоящему не знает», почему Черная пятница так называется. Приводится цитата давнего сотрудника газеты, который предположил, что магазины в этот день заканчивают работу затемно. Догадливым сотрудником был Энди Раснок из Бивер-Медоус, штат Пенсильвания.

В 1996 году еще одна газета из Пенсильвании, Indiana Gazette, написала о Черной пятнице более конкретно, отметив, что это единственный день, когда бухгалтерские книги торговых предприятий точно будут черными от записей.

Издание New York Times в том же году закрепило смысл фразы, написав, что Черная пятница получила свое название, «потому что торговцы надеются, что интенсивная торговля проявится черными чернилами на их балансовых документах».

С тех пор эта мысль часто повторялась.

Вот заметка агентства Associated Press: «День после Дня благодарения называется Черной пятницей, потому что, согласно традиции, этот день оказывается напряженным для торговых предприятий из-за волны праздничных покупок, способной увеличить прибыль магазинов».

А вот заметка из Wall Street Journal за 2012 год. В ней говорится, что Черная пятница — вовсе не день, когда магазины получают прибыль, сравнимую с годовой, и что торговцы должны сражаться за то, чтобы не остаться в минусе из-за этой распродажи.

Большинство крупных торговых сетей начинают свою распродажу Черной пятницы непосредственно в День благодарения, то есть в четверг, хотя бывают и исключения. Время старта сместилось настолько, что в некоторых случаях они открываются на распродажу в полночь перед Днем благодарения, как было в 2011 году.