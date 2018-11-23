WTA назвалa Александру Саснович главной сенсацией года 1 23.11.2018, 17:10

Александра Саснович

Фото: REUTERS Jerry Lai

Победа белорусской теннисистки над Петрой Квитовой - главная сенсация года.

Официальный сайт ВТА определил главную сенсацию года. Первое место заняла победа белоруски Александры Саснович (30 ВТА) над чешкой Петрой Квитовой в матче 1/64 финала "Уимблдона" со счнтом 6:4, 4:6, 6:0. 24-летняя уроженка Минска на травяном турнире "Большого шлема" дошла до 1/8 финала, где уступила латвийке Елене Остапенко со счетом 6:7 (4:7), 0:6, сообщает "Прессбол".