Сингапурский провал 3 Наталья Гулевская

23.11.2018, 17:15

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Наталья Гулевская

Теперь можно сколько угодно грозить всему миру и пытаться купить к себе лояльность.

После триумфального прохождения Путина перед десятками мировых лидеров во Франции, которые, несмотря на погоду, вынуждены были ждать постоянно опаздывающего, в Сингапуре что-то пошло не так, и за часовое опоздание его показательно выставили за дверь. Все попытки сберечь лицо, накинув на себя пуха в очередном пустопорожнем разговоре о готовности Кремля решить территориальный спор с Японией, не помогли Путину спастись от надвигающейся катастрофы.

Больше нет «самого влиятельного политика» в мире, и лидеры уважающих себя государств, к кому Путин впредь опоздает, не будут его ждать ни минуты, и при первой возможности поступят также.

Последствия не заставили себя долго ждать. Первым звоночком после унизительной сцены в Сингапуре стало голосование в Дубае, где члены 87-й сессии генассамблеи Интерпола выбрали нового президента организации. Явный фаворит и прогнозируемый претендент, российский генерал-майор МВД Александр Прокопчук, не стал им не по причине давления стран Запада, а именно потому, что Россия в глазах всего мирового сообщества больше не рассматривается, как страна, которую нельзя выставить за дверь или оставить без особого внимания.

Теперь можно сколько угодно грозить всему миру и пытаться купить к себе лояльность, Путин стал не только токсичен в цивилизованном мире, но и ничтожеством в глазах автократов и разного рода деспотов.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»