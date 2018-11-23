закрыть
23 ноября 2018, пятница, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

На открытие памятника Нилу Гилевичу пришли десятки белорусов

1
  • 23.11.2018, 17:23
  • 1,154
Фото: «Радыё Свабода»

Над могилой великого поэта развевались бело-красно-белые флаги.

23 ноября на Кальварийского кладбище Минска торжественно открыли памятник поэту Нила Гилевичу.

С цветами на кладбище пришли десятки человек: литераторы, политики, общественные деятели. Над могилой Гилевича развевались бело-красно-белые флаги, сообщает «Радыё Свабода».

Нил Гилевич родился 30 сентября 1931 года, умер 29 марта 2016-го на 85-м году жизни.

Поэт, переводчик, автор десятков поэтических сборников, книг по литературоведению и фольклористике. Член Союза писателей с 1954 года.

В 1985-1995 годах Нил Гилевич был депутатом Верховного Совета БССР. Один из инициаторов принятия Закона о языках.


популярное за неделю

Мнение

Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин
Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип