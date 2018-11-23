На открытие памятника Нилу Гилевичу пришли десятки белорусов

На открытие памятника Нилу Гилевичу пришли десятки белорусов1
- 23.11.2018, 17:23
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Над могилой великого поэта развевались бело-красно-белые флаги.
23 ноября на Кальварийского кладбище Минска торжественно открыли памятник поэту Нила Гилевичу.
С цветами на кладбище пришли десятки человек: литераторы, политики, общественные деятели. Над могилой Гилевича развевались бело-красно-белые флаги, сообщает «Радыё Свабода».
Нил Гилевич родился 30 сентября 1931 года, умер 29 марта 2016-го на 85-м году жизни.
Поэт, переводчик, автор десятков поэтических сборников, книг по литературоведению и фольклористике. Член Союза писателей с 1954 года.
В 1985-1995 годах Нил Гилевич был депутатом Верховного Совета БССР. Один из инициаторов принятия Закона о языках.