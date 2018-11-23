Нефть Brent подешевела до уровня октября 2017 года 2 23.11.2018, 17:28

1,476

Фото: AFP

Цена упала на 5% за один день.

Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в пятницу, 23 ноября, опустились ниже отметки в $60 за баррель. Падение за день составило около 5% (минус почти $3), свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК.

По данным на 16:45 по минскому времени, за баррель давали $59,64. Последний раз Brent торговалась на уровне ниже $60 в конце октября 2017 года.

Падает в цене и WTI. Баррель нефти этой марки также в районе 16.45 по минскому времени торговался на уровне $50,95, потеряв за день более 6% (минус примерно $3,5).

Bloomberg отмечает, что нефть дешевеет на фоне заявлений Саудовской Аравии. Эр-Рияд отчитался, что объем добычи в королевстве достиг возмождных рекордных показателей. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, королевство производит ежедневно более 10,7 млн барр. в сутки, что является показателем того, что Эр-Рияд довел объем добычи до рекордных уровней.

Саудовская Аравия также заявила, что в декабре намерена несколько снизить производство, однако если ОПЕК+ не смогут достичь новой сделки по ограничению добычи нефти, аналитики ожидают перенасыщения рынка в 2019 году. Параллельно на нефтяные цены оказывают влияние растущие в течение девяти недель подряд запасы нефти в США, отмечает агентство.

«Цены снижаются, поскольку Трамп продолжает оказывать давление на ОПЕК и Саудовскую Аравию с тем, чтобы цены были низкими, а также из-за роста американских запасов», — сказал в беседе с Bloomberg представитель NH Investment & Securities Co. в Сеуле Хонг Сунки. «Потенциальный изменением ситуации будет то, что ОПЕК+ решит делать с точки зрения добычи», — добавил он.

Представили стран ОПЕК+ (картель нефтеэкспортеров плюс Россия, Мексика и Казахстан) соберутся на очередную встречу 6 декабря, где обсудят квоты нефтедобычи.