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Фотофакт: Черная пятница «по-белорусски»

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  • 23.11.2018, 17:39
  • 3,190

В Минске цену на кофту повысили на 10 рублей и продали якобы со скидкой.

Первоначально кофта стоила 29,99 рублей, сообщает «Белсат».

Старую цену перечеркнули и наклеили новую – 19,99. Девушка, которая купила эту вещь, дома заметила, что на бирке было несколько наклеек с ценой.

Ободрав верхнюю, она увидела стартовую цену – 19,99 рублей. Таким образом, магазин продала кофту без скидки.

«Вот так нас обманывают», – делает вывод покупательница.


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