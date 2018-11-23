Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили 5 23.11.2018, 17:47

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президента приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата.

Грузинский апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный экс-президенту Михаилу Саакашвили за превышение полномочий в связи с инцидентом, имевшим место в 2005 году, сообщает «Голос Америки».

В июле Тбилисский городской суд заочно приговорил Саккашвили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, придя к выводу, что это было сделано по приказу экс-президента.

Апелляционный суд в четверг оставил это решение в силе, однако отклонил ходатайство прокуратуры об ужесточении наказания, сообщил журналистам прокурор Арчил Ткелашвили.

Суд признал, что Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 гг., приказал спецназу избить Гелашвили из-за того, что тот публично критиковал лидера страны, обвиняя его, в частности, в присвоении чужого имущества.

В январе Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы за попытки сокрыть доказательства убийства грузинского банкира Сандро Гиргвилиани в 2006 году.

Бывший президент, ныне проживающий в Нидерландах, отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.