Суркис: Хацкевич повел себя как сильный человек 23.11.2018, 17:56

Игорь Суркис

фото: А.Устименко

Президент киевского «Динамо» заявил, что белорусский тренер «прошел то время, когда его уничтожали».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с главным тренером клуба Александром Хацкевичем, сообщает «Трибуна».

— Ваши отношения с нынешним главным тренером «Динамо» переживали разные стадии?

— Я не говорю о том, что Хацкевич без недостатков и ему нечему учиться в футболе. Но я полностью ему доверяю и не стану отрицать его заслуги. Он повел себя как сильный человек, пройдя то время, когда его уничтожали.

Кстати, ваш журнал был очень жесток в этом плане, но что тут говорить, если в клубе тоже имелись разные мнения! Нас призывали немедленно избавиться от тренера, который, дескать, больше ничего не может дать. Но Хацкевич сохранил команду единомышленников, сохранил доверие игроков. И, возможно, нащупал тот момент, когда молодых нужно было бросить в бой... Ведь как обычно бывает с талантом: выпустишь его на минуту раньше — трагедия, выпустишь на минуту позже — трагедия. И этот момент — исключительно тренерская заслуга, исключительно тренерское чутье!

К примеру, в вину Хацкевичу ставят длительное недоверие Шапаренко. На самом деле, это была педагогическая мера, которая, может быть, позволила Коле избавиться даже от призрака звездной болезни, стать сильнее и приблизиться к тому самому волшебному моменту, о котором я говорил. (Шапаренко постеснялся зайти в раздевалку команды после матча с «Ворсклой» и был немедленно отправлен тренером в молодежную команду. Не будем судить и осуждать — посмотрим. — авт.)

Я, конечно, боюсь захвалить молодых и потому не буду говорить слишком много комплиментов. Но о Миколенко, с которым мы недавно подписали новый контракт, я бы хотел сказать пару слов.

Прекрасно помню Каху Каладзе. Представьте себе, он волновался в раздевалке куда больше Виталия! А Миколенко как ни в чем не бывало, он абсолютно спокоен и ведет себя так, будто всегда играл в первой команде. Какая там дедовщина, какие отношения стариков к молодым — полнейшее равенство.

Потрясающий характер, он ведь и на поле таков. Хотя, уверен, что своих ошибок он еще наделает, но «Динамо» не та команда, где его будут за это осуждать. Им нужно время и необходимо доверие. И никакой тренер, если он не самоубийца, не оставит такого Миколенко, такого Шапаренко вне состава. Вот если кто-то из них — безотносительно конкретных фамилий — уменьшит требовательность к себе, тогда другой вопрос. Хочется верить, что это не произойдет. Ни-ког-да, – сказал Суркис.