В Иерусалиме нашли крошечный камень Первого Храма 23.11.2018, 18:11

Уникальному артефакту три тысячи лет.

Уникальный артефакт археологи обнаружили, просеивая почву в национальном парке Эмек Цурим. Крошечный камень «бека» с вырезанными древнееврейскими бувами относится к периоду Первого Храма — ему 3000 лет, сообщает «Вокруг света».

Артефакт обнаружили у основания Западной стены, к северу от города Давида.

«В период Первого Храма монет не было, поэтому они использовали серебряные слитки, чтобы выплатить налог на Храм в полшекеля, — объясняет археолог Эли Шукрон — Чтобы рассчитать вес этих серебряных слитков, на другую чашу весов клали камень бека. Эти камни встречаются очень редко, но этот редок вдвойне, поскольку надписан зеркальным письмом. По-видимому, мастер по ошибке использовал зеркальный скрипт, как он привык делать при изготовлении печатей».

Артефакт будет выставлен на всеобщее обозрение во время Хануки в национальном парке Эмек Цурим.