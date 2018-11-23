В Полоцке предложили платить за коммуналку макулатурой и мусором 5 23.11.2018, 18:15

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Что из этого вышло.

Необычный метод расчёта за квартиру придумали в Полоцке: оплатить коммунальные услуги можно макулатурой, стеклом и другим вторичным сырьём. Сдаёте сырьё в один из десяти заготовительных пунктов, оставляете свои данные — и деньги за сдачу перечислят в городской расчётно-кассовый центр.

Такой метод оплаты "коммуналки" работает в Полоцке уже несколько месяцев, однако пользуются им жители города неохотно.

"На моей практике с июня только один раз человек таким образом рассчитывался", — рассказывают Еврорадио в полоцким ЖКХ.

Макулатура стоит сегодня — 0,15 копейки за килограмм, пластмасса — 0,10, стекло — 0,11, за ненужные электроприборы дают — 0,25 копейки за 1 кг. Например, за 500 кг макулатуры получим 75 рублей. Денег вполне хватит, чтобы оплатить "коммуналку" за двухкомнатную квартиру в регионе.

Рассчитаться за квартиру таким образом можно пока только в Полоцке. В Витебском расчётно-кассовом центре № 4 сообщили, что ничего не слышали об оплате мусором.

До Минска региональное нововведение тоже ещё не дошло. В ЖКХ №1 Фрунзенского района столицы Еврорадио говорят, что такие методы используют не везде:

"Наверное, эксперимент пока только там проводят. В Минске такого нет. Эксперименты обычно в одном каком-то населённом пункте проводят, и если всё хорошо, то запускается целая программа. Если нормально всё будет, то, возможно, будет и у нас".