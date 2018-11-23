В Беларуси запустили переводы на карточки в США и Китай 3 23.11.2018, 18:35

Теперь из Беларуси можно отправить денежные средства на карты Visa и Mastercard, выпущенные в 45 странах мира.

Белорусы получили возможность свободно отправлять деньги в США, Китай и Грузию. «Приорбанк» первым запустил переводы со своих карт на карты банков этих стран, передает belmir.by.

Таким образом, в итоге сейчас можно отправить денежные средства на карты Visa и Mastercard, выпущенные в 45 странах мира. Перевод совершается с любого устройства в интернет-банке и мобильном приложении. Для этого подойдет любая карта «Приорбанка».

Всё, что нужно знать, – номер карты, имя и фамилию получателя. Комиссия за перевод такая же, как и при переводе на карточки банков Беларуси, – 1,2 процента от суммы плюс 1,5 рубля.

«Приорбанк» – первый банк в Беларуси, предложивший всем своим держателям карточек Visa, Mastercard и «Белкарт» переводы карта-карта в широкий перечень стран, включая США, Китай и Грузию. Теперь в режиме онлайн можно отправить деньги в другую часть света», – подчеркнули в финучреждении.