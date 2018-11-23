Как в мире проходит «черная пятница» 1 23.11.2018, 19:17

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Фото: ТАСС

«Черная пятница» — серия распродаж, которая проводится каждый год с 23 по 29 ноября.

В прошлом году в США только на онлайн-распродажах в первые два дня покупатели потратили $7,9 млрд, что стало рекордом для покупок по интернету. Как проходит «черная пятница» по всему миру — в фоторепортаже РБК.

Фото: Cris Faga / ZUMA Wire / ТАСС

Сан-Паулу, Бразилия

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург, Россия

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

ЦУМ, Минск, Беларусь

Фото: Kim Ludbrook / EPA / ТАСС

Йоханнесбург, ЮАР

Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС

Лондон, Великобритания

Фото: Tony Margiocchi / Barcroft Images / ТАСС

Лутон, Великобритания

Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС

Роттердам, Нидерланды

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Магазин Roosevelt Field, Нью-Йорк, США