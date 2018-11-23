Как в мире проходит «черная пятница»1
- 23.11.2018, 19:17
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«Черная пятница» — серия распродаж, которая проводится каждый год с 23 по 29 ноября.
В прошлом году в США только на онлайн-распродажах в первые два дня покупатели потратили $7,9 млрд, что стало рекордом для покупок по интернету. Как проходит «черная пятница» по всему миру — в фоторепортаже РБК.
Сан-Паулу, Бразилия
Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США
ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург, Россия
Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США
ЦУМ, Минск, Беларусь
Йоханнесбург, ЮАР
Лондон, Великобритания
Лутон, Великобритания
Роттердам, Нидерланды
Магазин Roosevelt Field, Нью-Йорк, США