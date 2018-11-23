Уничтожение МН17: родственники 55 жертв катастрофы подали иск против РФ 5 23.11.2018, 19:30

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

В катастрофе MH17 погибло 298 человек, среди них 196 голландцев.

Родственники 55 нидерланцев-жертв авиакатастрофы Боинг-777 Малайзийских авиалиний подали иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает nv.ua со ссылкой на издание NOS.

Истцы обвиняют Россию в уничтожении самолета рейса МН17 и постоянном нарушении их основных прав.

По словам адвоката потерпевших Вейру Мева, Россия не предоставила важную информацию международной Объединенной следственной группе, более того, она предоставила свои, ложные факты. Адвокат добавил, что если иск будет принят ЕСПЧ к рассмотрению, процедура может занять от пяти до семи лет.

В катастрофе MH17 погибло 298 человек, среди них 196 голландцев.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.