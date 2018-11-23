Николай Статкевич получил пять суток ареста за «пост в Facebook» 9 23.11.2018, 19:38

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Николай Статкевич

Милиционерам не дает покоя акция «Цепь памяти» возле здания КГБ.

За акцию «Цепь памяти», которая прошла возле КГБ 29 октября, Николая Статкевича осудили на пять суток ареста. Сам политик в комментарии «Радыё Свабода» сообщил, что приговор ему вынесли за пост в Facebook, где он призвал людей прийти на эту акцию.

Пока что Николай Статкевич находится на свободе.

Копию судебного решения оппозиционер получил 22 ноября по почте. Когда состоялся суд, он не знает.

Вместе с тем, Статкевича оштрафовали за участие в двух уличных акциях — в общей сложности на 2000 рублей. По его словам, в документе не уточняется, за какие именно акции его оштрафовали.

Политик добавил, что подобные письма о штрафах пришли его соратникам и жене Марине Адамович, которые принимали участие в уличных акциях.

Акция «Цепь памяти» возле здания КГБ прошла вечером 29 октября. Эта акция посвящалась 81-й годовщине так называемой «черной ночи», когда были расстреляны более 100 представителей белорусской интеллигенции: литераторы, ученые, государственные деятели. Участники «Цепи памяти» держали в руках портреты расстрелянных и свечи.