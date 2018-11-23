Фотофакт: Шокирующая действительность «деревни будущего» под Гродно 6 23.11.2018, 19:55

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Еще в прошлом году агрогородок Вертелишки был признан образцовой «деревней будущего».

Отсутствие канализации и горячей воды, туалет на улице, дырявые окна и плесневый потолок – это норма для жителей бывшего общежития торфобрикетного завода в агрогородке Вертелишки, пишет «Белсат».

В доме №12 на улице Октябрьской можно без шуток снимать постапокалиптические фильмы. Обвалившаяся штукатурка, старые окна и крыша, на стене неуклюжая надпись «Брикетный – сила».

Проезжая с улицы, трудно поверить, что здесь живут люди. Однако они не просто живут, но и стараются как-то выживать.

– Пожалуйста, проходите в наш «пентхаус», – на входе уже ждет нас группа возмущенных жителей.

Старое здание когда-то считалось общежитием торфобрикетного завода. Построили его в начале 50-х годов. Хотя в определенное время здание переквалифицировали в общежитие квартирного типа, ремонт здесь никто не делал и делать не собирался. Здесь никогда не было горячей воды, ванн и туалетов.

За почти 70 лет эксплуатации прогнили потолок и пол, развалились окна, уничтожились трубы, которые поставляют в раковины холодную воду, обрушивается штукатурка. Сегодня из 12 квартир двухэтажного здания – только 7 жилых. Большинство жителей – пенсионеры и инвалиды, бывшие сотрудники завода, которые остались никому не нужны.

«Здесь живут мой свекор и свекровь. Оба всю жизнь работали на заводе. Свекор – трактористом, возил торф. Все лето, бывало, с утра до второй ночи работает, а потом приезжает весь черный. Свекровь, тоже уже бабушка, у нее сахарный диабет, она почти не встает. А тут ни туалета, ни канализации. Сыну пришлось переехать сюда за ними смотреть, потому что они даже ведро не могут вынести. Туалет не дома, а где там старый человек холодом таким находит? Помыться негде. В корытах люди моются водой, которую греют на газу. Потом всю эту воду сливную, извините, говно с мочой, ведрами выносят на улицу выливать. Заслужили ли эти люди умирать в таких нечеловеческих условиях?», – рассказывает Светлана Николаевна.

За домом возле туалета люди сами выкопали огромную яму, чтобы сливать отходы. Рядом со зданием не так давно еще стояла баня, однако местные власти посчитали ее не рентабельной и разрушили до основания. Вторая баня находится в центре агрогородка, однако дойти туда пожилым людям непросто, да и каждый раз платить 5 рублей – сильно бьет по худому пенсионному карману.

«Похоже, я уже с этим домом вместе развалюсь»

«В квартирах окна едва держатся. Кто в свое время не приватизировал квартиру, даже не имеет права окна поменять. Теперь, когда зима наступает, завесы ходуном ходят. Мы в помещениях зимнюю одежду не снимали почти, потому что иначе холодно. Воду в стакан наберешь, так она, как молоко. Зато за капитальный ремонт каждый месяц платим », – говорит Николай, житель дома.

Альбина Афанасьевна 13 лет отработала на заводе транспортировщицей и прожила в доме 45 лет. Она рассказывает:

«Мне уже 85 лет, я не хочу выкупать эту квартиру, зачем она мне нужна. Приезжала комиссия, говорю: можно я хотя бы новые окна вставлю. Так мне ответили, куда вы будете в чужой дом окна вставлять? А тут, как новое общежитие пару лет назад построили, говорят: вы уже старые, вас уже не надо никуда переселять, живите здесь. И так каждый раз приедут, ртами пощелкают и уезжают. Значит, мне надо так жить. Я не имею права даже поставить те окна, так как не мой дом. Похоже, я уже с этим домом вместе развалюсь здесь и все».

Власти пожимают плечами.

Пару лет назад власти разрешили приватизировать квартиры. Несколько жителей сделали капитальный ремонт, однако сам дом лучшим не стал.

«Когда мы приватизировали квартиру, я обращалась в горисполком для того, чтобы мне разрешили поставить душевую кабинку и унитаз. Так мне сказали, что дом старый, и нужно делать экспертизу здания. Это стоило тогда 100 миллионов на старые деньги! Ну где мне взять такую сумму? А пенсионерам где ее взять? Это было два года назад, и таким образом мне отказали. Хотя в Горгазе мне доказывали, что экспертиза сделана», – говорит Светлана Николаевна.

Как рассказала женщина, еще в прошлом году она разговаривала с заместителем директора «Гроднооблгаз» Владимиром Мойсой, который обещал помочь с ремонтом здания. Однако в недавнем комментарии для newgrodno.by он заметил, что вопрос дома №12 до сих пор остается открытым, и решение по нему не будет быстрым.

Примерно в конце 2020 года торфобрикетный завод будет закрыт, а именно на его балансе сегодня и находится общежитие квартирного типа. Что делать с жилым фондом, не ясно до сих пор.

Еще в прошлом году в рамках проекта Министерства архитектуры и строительства агрогородок Вертелишки под Гродно был признан образцовой «деревней будущего», где уже обеспечен достойный уровень жизни, и средняя зарплата составляет 700 рублей. В агрогородке открыли даже Центр досуга для пожилых людей, который стоил 110 тысяч долларов. Однако обеспечат ли власти достойный уровень жизни пенсионерам дома №12 на ул. Октябрь, и произойдет ли это вообще, неизвестно.