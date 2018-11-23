Пассажир молдавских авиалиний попытался открыть в полете дверь самолета 3 23.11.2018, 20:03

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Пассажир пытался выбить дверь плечом и ногами.

Пассажир рейса Air Moldova, следовавшего из Москвы в Кишинев, попытался во время полета открыть дверь самолета, сообщил РБК депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

«Во вторник, 21 ноября, на рейсе Москва—Кишинев авиакомпании Air Moldova примерно за 40 минут до посадки мужчина среднего возраста, лет 40, подошел к двери и пытался выбить дверь плечом и ногами», — рассказал он.

По словам Цырди, пассажир не был пьян, но его состояние было неадекватным. Депутат также рассказал, что у этого пассажира умер сын.

«Стюардессы попросили нас помочь. На наши уговоры пассажир не реагировал, поэтому нам пришлось, по просьбе стюардессы, связать его ремнями. Парень оказался сильный, мы вчетвером вязали его 15 минут. К самому концу полета мы его освободили немного, после посадки его забрала полиция. Авиакомпания предпочла об этом инциденте не рассказывать», — добавил он.

Об инциденте рассказал еще один депутат, Григорий Новак. В комментариях порталам «Аргументы и факты в Молдове» и Unimedia он пояснил, что это произошло ночью. К нему подошла стюардесса и попросила помочь с пассажиром, пытавшимся открыть дверь самолета. Депутат подошел и отодвинул этого пассажира от двери, затем он в компании Цырди и других людей стал говорить с ним.

Он тоже упомянул, что пассажир вел себя странно и что его пришлось связать.

Представитель пограничной полиции Молдавии Раиса Новищи подтвердила Unimedia, что такой инцидент произошел. При этом она добавила, что пытавшийся открыть дверь мужчина задержан не был.

В Air Moldova произошедшее не комментировали.