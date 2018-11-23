Лукашенко подписал указ об улучшении жилищных условий для сотрудников госСМИ 9 23.11.2018, 20:08

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Диктатор решил поощрить пропагандистов жильем.

Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации».

Об этом сообщает пресс-служба правителя Беларуси.

Минскому горисполкому поручено в 2019—2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.

Руководители госСМИ совместно с Мингорисполкомом по согласованию с Мининформом обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства.