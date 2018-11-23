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Цены на нефть марки Brent опустились ниже $59

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  • 23.11.2018, 20:22
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Нефтяные котировки потеряли шесть-семь процентов второй раз за неделю.

Мировые цены на нефть продолжают падать, свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября прошлого года опустилась ниже 59 долларов за баррель.

По состоянию на 20:17 по Минску стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6,81 процентов до 58,80 доллара за баррель.

Нефтяные котировки потеряли шесть-семь процентов второй раз за неделю. С понедельника, 19 ноября, нефть Brent подешевела уже почти на 12 процентов, WTI — на 10 процентов, это самое большое еженедельное снижение с января 2016 года.


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