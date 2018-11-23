Белорусские гандболистки с победы стартовали в квалификации ЧМ-2019 23.11.2018, 20:37

Фото с сайта handball.by

Женская сборная Беларуси победила команду Португалии - 31:23.

Женская сборная удачно начала отборочный турнир чемпионата мира-2019, который проходит в греческом Аминдео, передает pressball.by.

В первом матче команда Томажа Чатера была сильнее сборной Португалии — 31:23.

Отметим, что по ходу второго тайма в счете наступало равенство.

Беларусь — Португалия — 31:23 (15:14)

Группа 3: Беларусь — 2 очка (1 матч), Греция — 0 (0), Италия — 0 (0), Португалия — 0 (1).

Завтра, 24 ноября, белоруски сыграют с гречанками (18.00), в субботу — с итальянками (20.30).