Лукашенко свалил на Шуневича вину за имитацию борьбы с коррупцией 7 23.11.2018, 20:45

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По словам диктатора, «государство сажает коррупционера, а Шуневич выпускает его».

Громкие заявления прозвучали сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает «Прессбол».

Лукашенко заявил, что пора покончить с порочной практикой, когда государство сажает коррупционера в тюрьму, а «потом Шуневич (министр внутренних дел Беларуси и глава Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» — прим.) за хорошее поведение их выпускает».

«Этого больше не будет. Двадцать пятый раз повторяю — лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — прозвучало в сюжете ОНТ.

«Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше», — резюмировал Лукашенко.