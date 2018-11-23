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Президент Словакии выступил против строительства «Северного потока-2»

  • 23.11.2018, 20:56
Андрей Киска
Фото с сайта rzn.info

Андрей Киска назвал «Северный поток-2» политическим проектом.

Президент Словакии Андрей Киска осудил проект газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает eurointegration.com.

"Словакия всегда отмечала, это политический, а не экономический проект. Если кто-то постоянно повторяет, что это бизнес-проект, то можете быть уверены: это политический проект", - отметил Киска.

Как заявил в свою очередь президент Порошенко, Украина и Словакия будут координировать свои действия в противостоянии этому проекту.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остро раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

Моравецкий заявил, что в случае строительства "Северного потока-2" украинская газотранспортная система станет ненужной, и тогда ничто не остановит Путина от похода на Киев.


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