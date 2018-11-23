Геннадий Федынич: Мы выработаем советы для «тунеядцев» 23.11.2018, 21:22

Геннадий Федынич

Фото: Praca-by.info

Советник-консультант профсоюза РЭП рассказал о том, будет ли работать обновленный декрет о «тунеядцах».

В Беларуси будет база «тунеядцев», каждый житель Беларуси сможет получить доступ к базе людей, не занятых в экономике, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. База данных «тунеядцев» будет размещена на Едином портале электронных услуг.

Ситуацию «Радыё Рацыя» комментирует советник-консультант профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- Я не знаю, как будет работать эта база, но очевидно, что власти никак не хотят отстать от группы людей, которых называют «тунеядцами». А это никому не нужно. Это не мотивация к работе, а наоборот. И на последнем заседании совета профсоюза РЭП было принято решение обратиться к юристам, заинтересованным сторонам и на следующей неделе выработать советы для людей, которые не заняты в экономике. И вообще нужно решить, что делать с этим декретом далее. Ведь и в новом документе очень много противоречий. Я понимаю желание государства, чтобы народ работал за 250-300 рублей. Но, если вы хотите, чтобы не было «тунеядцев», то предложите достойную зарплату. Посмотрите, какие расходы идут на армию, на силовиков, но различные ненужные мероприятия. Сэкономьте на этом и дайте людям возможность зарабатывать.

- На ваш взгляд, эффективно ли будет работать декрет?

- Не думаю. Может получиться, как и в прошлый раз, когда большинство людей отказались что-то выплачивать. Сейчас создали различные комиссии, которые занимаются трудоустройством безработных, но пусть зададутся вопросом: почему туда так мало идет людей? Для меня тут ответ очевиден.