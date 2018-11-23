Роналду и Месси нет в числе трех финалистов «Золотого мяча» 23.11.2018, 21:30

Престижная премия впервые с 2008 года обретет нового владельца.

Престижная премия "Золотой мяч", которую 3 декабря вручат лучшему футболисту мира по версии "France Football", впервые с 2008 года обретет нового владельца, передает pressball.by.

Десять лет подряд трофей неизменно доставался Криштиану Роналду либо Лионелю Месси.

По сведениям Tuttosport, в 2018 году оба эти футболиста не вошли в число трех финалистов.

Борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал серебро мирового первенства в России.