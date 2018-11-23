В Кремле отрабатывают операцию «Побег»?1
- 23.11.2018, 21:46
Видимо, чекисты в РФ считают штурм Кремля протестующими реальной угрозой.
ФСО признало, что эти вертолеты вылетели из Кремля в ходе учений.
Явно отрабатывалась срочная эвакуация Путина. Очень похоже, что по условиям учений Кремль окружили протестующие, в которых и целятся охранники в привязанной к вертолету "инновационной" люльке. Иначе не объяснить, от кого бежит из Кремля "Путин" (не от исламских террористов же), и в кого целятся его охранники (не в американских же десантников).
Видимо, чекисты считают штурм Кремля протестующими реальной угрозой и на всякий случай готовятся к такому повороту событий.
Игорь Эйдман, Facebook