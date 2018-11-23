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В Кремле отрабатывают операцию «Побег»?

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  • 23.11.2018, 21:46

Видимо, чекисты в РФ считают штурм Кремля протестующими реальной угрозой.

ФСО признало, что эти вертолеты вылетели из Кремля в ходе учений.

Явно отрабатывалась срочная эвакуация Путина. Очень похоже, что по условиям учений Кремль окружили протестующие, в которых и целятся охранники в привязанной к вертолету "инновационной" люльке. Иначе не объяснить, от кого бежит из Кремля "Путин" (не от исламских террористов же), и в кого целятся его охранники (не в американских же десантников).

Видимо, чекисты считают штурм Кремля протестующими реальной угрозой и на всякий случай готовятся к такому повороту событий.

Игорь Эйдман, Facebook


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