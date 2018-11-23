Женщина из Лиды купила бобруйский зефир с древесиной 2 23.11.2018, 22:25

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- Для бобров, что ли? - задается вопросом лидчанка.

«Зефирки были буквально напичканы деревянными то ли опилками, то ли палочками, похожими на спички, — говорит лидчанка. — Для бобров, что ли? А если бы ребенок скушал и подавился?»

Что говорит производитель?

— Никакие слова не могут оправдать наличие в пищевой продукции посторонних включений, но… уникальность бобруйского зефира, изготовленного по классическим технологиям, в том, что мы сохранили процесс отсадки продукции на деревянные доски. На натуральном материале зефир «дышит» и сушится в течение суток. Только потом упаковывается, — рассказали сайту города Гродно 015.by на фабрике «Красный пищевик». — Видимо, при снятии зефира с досок откололась деревянная щепа, но в любом случае это недопустимо! С работниками цеха, выполняющими лепку зефира, будет проведен дополнительный инструктаж, также будут проведены дополнительные мероприятия по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию.

На фабрике говорят, что они «впервые видят такое количество деревянной щепы таких крупных размеров в двух половинках одной зефирки»!

— Бобруйская кондитерская фабрика «Красный пищевик» дорожит каждым своим покупателем и ставит качество во главе производственного и технологического процессов. Поэтому нам крайне неприятно видеть и слышать любые негативные отзывы в адрес нашей продукции. Но, если на то есть основание, информация достоверна и не является «интернет-вбросом», мы обязаны реагировать — разобраться в ситуации, наказать виновных и впредь не допускать подобных фактов.