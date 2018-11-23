Калужская область ответила на критику Лукашенко по объектам ЧМ-2018

Калужская область ответила на критику Лукашенко по объектам ЧМ-20184
- 23.11.2018, 22:27
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Сегодня диктатор заявил, что власти Калужской области не рассчитались с белорусами.
Власти Калужской области полностью рассчитались за строительство в регионе объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пятницу РИА «Новости» представитель областного правительства.
Представитель правительства Калужской области пояснил, что белорусская сторона была субподрядчиком при строительстве двух тренировочных баз к чемпионату.
«Правительство Калужской области выполнило свои финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком в полном объеме», — сказал собеседник.
Сегодня, 23 ноября, Лукашенко заявил, что россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу.
«Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — отметил диктатор.
В Калуге белорусские строители возводили тренировочную базу и небольшой стадион. Стоимость одной из них была оценена в 2 млн долларов. Они строились для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира — 2018 по футболу. Затем их передали для подготовки местных команд. Работы выполняли Гомельский домостроительный комбинат и ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции».