Лондон и Брюссель после Brexit будут сотрудничать по вопросу санкций 23.11.2018, 22:35

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, что будущие отношения Лондона и Брюсселя, после завершения Brexit, в частности, будут подразумевать сотрудничество в санкционной политике против нарушителей международного права. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим работать вместе над санкциями против тех, кто нарушает международные правила или совершает бесчинства, и мы будем вместе работать над ответом на угрозы в сфере кибербезопасности", – сказала Мэй в парламенте.

Она добавила, что Лондон и Брюссель также будут сотрудничать в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По словам премьера Британии, "преступники должны нести ответственность за свои деяния, независимо от того, где именно в Европе они находятся".

"Мы будем обмениваться данными, которые включают в себя информацию о ДНК, пассажирах и об отпечатках пальцев", – уточнила Мэй.

В четверг, 22 декабря, ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС 25 ноября.