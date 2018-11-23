Капремонты в домах Минска будут проводить раз в 33 года 3 23.11.2018, 22:42

Правда, в этом году удалось выполнить только треть запланированных ремонтов - на остальные не хватает денег.

- В Минске капитальный ремонт каждого дома планируют делать раз в 33 года, - рассказал журналу «Финансы. Учет. Аудит» начальник Главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

Максимальная стоимость ремонта квадратного метра жилья при этом ограниченна. Сейчас это 150,7 рубля. Но обычно до такой суммы не доходит - средняя стоимость ремонта квадрата в прошлом году была 100,6 рубля, передает kp.by.

Алексей Афанасьев отметил, что за счет одних только жильцов провести капремонт невозможно: на это понадобится непосильная сумма - около 15 тысяч рублей. Поэтому сегодня расходы распределились так: 60% - за счет бюджета Минска и 40% - за счет самих жильцов.

Ежегодно планируется ремонтировать не менее 3% жилого фонда Минска. Сейчас этот показатель ниже - 1,5 - 2%.

Но возможности бюджета не всегда позволяют выполнять планы. Например, в этом году капремонт провели только в 300 тысячах метров жилья (более 200 домов) - это лишь третья часть от запланированного. Для того чтобы выполнить план, не хватает около 46 млн. руб. При этом план на 2019 год выглядит еще грандиознее: собираются отремонтировать 965 тысяч метров жилья.