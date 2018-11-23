Президент Словакии: ЕC и НАТО ждут, когда Украина станет их частью 23.11.2018, 23:01

Андрей Киска заявил, что Украина будет составляющей Европы.

В НАТО и Европейском союзе ожидают, что их членом станет Украина. Такое мнение 23 ноября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко выразил президент Словакии Андрей Киска, информирует сайт украинского президента.

"Вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и делать акцент на том, что мы в Европейском союзе, в НАТО все ждем, что Украина станет частью. Украина будет составляющей нашей Европы", – сказал Киска.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики внеблоковости. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.

В декабре 2017 года Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.

В начале августа 2018-го президент заявил, что Верховная Рада должна собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию и законодательно установить курс страны на Евросоюз и НАТО.

22 ноября стало известно, что Конституционный Суд признал конституционным проект закона о закреплении в Основном законе курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. Автор законопроекта Порошенко призвал парламентариев незамедлительно принять документ. Чтобы изменения в Конституцию вступили в силу, во втором чтении проект закона должно поддержать не менее 300 депутатов.

Верховная Рада Украины 22 ноября приняла в первом чтении проект закона №9037 об изменениях в Конституцию относительно стратегического курса страны на полноправное членство в ЕС и НАТО. За это решение проголосовали 311 народных депутатов.