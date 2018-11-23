«После такой «Черной пятницы» надо ехать в Польшу на закупы» 1 23.11.2018, 23:19

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«Черная пятница» по-белорусски.

Как и многие другие столичные торговые центры, к «Черной пятнице» 23 ноября присоединился и Dana Mall. Для шопоголиков это место особенное, ведь здесь можно закупиться вещами известных брендов: ZARA, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и др. В прошлом году здесь был настоящий апокалипсис: толпы людей, огромные очереди в примерочные и на кассе. Kp.by проверил, как здесь проходит «черная пятница» в этом году.

Даже не самые большие скидки в магазинах для минчан - большая радость!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером торговый центр выглядит очень оживленным: на центральной площадке играет диджей, нескончаемым потоком идут покупатели с пакетами в руках.

Несмотря на скромные скидки в торговых центрах очень оживленно.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Особенно много людей в магазине ZARA. Там, ровно как и в Berhka и Stradivarius, продавцы держали в тайне размер скидок, писали только про «специальное предложение». Оказалось, что здесь можно купить некоторые вещи за полцены. Например, теплая кофта в «черную пятницу» обойдется в 55.99 рублей вместо 99.99. В обычный день зимнее пальто стоит 229 рублей, сегодня - в два раза дешевле. С такими скидками продают также платья, брюки, рубашки и т.д.

Большинство магазинов продают вещи со скидками 20-50%.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Такие предложения не оставили равнодушными столичных покупателей, так что на кассах и в примерочных - очереди из десятков людей.

- Так, разделяемся, одна стоит в очереди, другая ищет вещи. Потом поменяемся, - договариваются подруги.

Заметно, что многие нервничают из-за долгого ожидания.

- Стоим уже 10 минут, - делится с нами Кристина. - А что делать, здесь хорошие вещи, тем более так дешево! Я давно хотела джинсы с полоской. Раньше они стоили почти 90 рублей, а сегодня 45!

В магазине Bershka также на некоторые товары скидки 30-50%. Например, утепленная куртка обойдется в 111 рублей вместо 160.

Скидки в 30% действуют на всю обувь. Так, ботинки на толстой платформе можно купить за 100 рублей вместо 149.

В Беларуси «Черная пятница» это, увы, не самый радостный день для покупателей.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Насмешка какая-то, а не «Черная пятница». В Европе везде скидки минимум 80%. А у нас мало того, что не больше 50%, так еще и выбрать не из чего - секонд хенд какой-то! - говорят Людмила и Евгения. - Вот в Польше в той же Bershka заходишь - глаза разбегаются. А у нас ничего и примерить не хочется. В общем, мы расстроены. Купили берет за 20 рублей по скидке 20%. Нашим продавцам надо быть менее жадными.

Еще один популярный у модных минчан магазин - Stradivarius, там на некоторые вещи скидки 20-30%. Как и в других магазинах здесь также очереди.

А вот в Pull &Bear сегодня скидки в 20% на весь товар: начиная от платьев и сумочек, заканчивая пуховиками и мужскими ботинками.

В Pull &Bear сегодня скидки в 20% на весь товар.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Кажется, после такой «Черной пятницы» нужно ехать в Европу на закупы, - шутят молодые люди.

В магазинах обуви в основном скидки в 10-30%.

- Ну, конечно, это не такие скидки, как в Европе. И мы вряд ли к этому придем в ближайшие десятилетия. Но хоть так, - делятся с нами покупательницы. - Сэкономили рублей 10 за пару обуви.

Более интересные распродажи - в магазинах косметики, вывески гласят о 70% скидках. Однако в основном все продают с 30% скидками.

- Мне повезло, я купила маску для волос, которую давно хотела, за 17 рублей вместо 24! -говорит довольная студентка Мария.