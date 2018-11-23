Джеймс Джеффри: Военные США и РФ сталкивались в разных районах Сирии много раз 23.11.2018, 23:28

Джеймс Джеффри

Американский дипломат сообщил о множестве столкновений в Сирии между российскими вооруженными силами и войсками США.

Американский дипломат Джеймс Джеффри подчеркнул, что американские военные осуществляют свое право на самооборону, если видят угрозу. Спецпредставитель по взаимодействию в Сирии отказался подробно комментировать перестрелку в феврале этого года в Дейр-эз-Зоре, в результате которой, как утверждается, было убито много российских наемников. В интервью газете «Коммерсантъ» Джеймс Джеффри лишь сказал, что подобное происходило в разных районах Сирии много раз. Текст этого интервью доступен и на сайте посольства США.

— Хотели бы задать вам вопрос о единственном известном боестолкновении между американскими и российскими вооруженными силами в феврале этого года в Дейр-эз-Зоре, в ходе которой, как утверждается было убито много российских «наемников». Официальные лица США, в том числе президент и госсекретарь, представляли разные цифры. Число потерь достигло 200 человек. Каковы подробности этого боестолкновения? Оно действительно было, и сколько потерь было зафиксировано?

— Мы не даем комментарии по конкретным военным действиям такого характера. Силы США находятся в Сирии на законных основаниях, они оказывают поддержку местным силам в их борьбе с ДАИШ («Исламское государство» - прим.) сообразно обстоятельствам; подобное происходило в разных районах Сирии много раз, они осуществляют свое право на самооборону, если видят угрозу. Это все, что мы можем сказать по этому поводу.

— Вы сказали «много раз»,— а были другие столкновения с представителями российской стороны?

— Как я уже сказал, было множество столкновений, некоторые с использованием огня, некоторые без. Повторю, что мы продолжаем осуществлять там свою миссию и свое право на самооборону.

— Нас интересует стратегия США в отношении Башара Асада. Считаете ли вы его легитимным лидером, который может представлять свою страну в ходе политического процесса под руководством ООН? И если он будет принимать участие в будущих выборах и будет избран, будете ли вы к нему относиться как к легитимному лидеру?

— Мы считаем, что он позорит человечество. Он безжалостный военный преступник, возможно, самый крупный и самый безжалостный военный преступник в мире в настоящее время. И тем не менее,— хотя у Америки никогда не будет хороших отношений с Башаром аль-Асадом,— тем не менее мы привержены политическому процессу, который будет осуществляться совместно с сирийским народом и самим сирийским народом. Сирийскому народу решать, кто будет им руководить и какое правительство у него будет.

Комментариев российской стороны по этому поводу пока нет.