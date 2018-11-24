Глава генштаба Британии: Россия - большая угроза, чем ИГ и Аль-Каида 1 24.11.2018, 8:04

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Британии и союзникам необходимо сосредоточить свое внимание на РФ.

Россия бесспорно представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как Аль-Каида и Исламское государство.

Об этом в интервью заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит, пишет ("Новое время"https://nv.ua/world/geopolitics/hlava-henshtaba-britanii-nazval-rossiju-bolshej-uhrozoj-chem-ih-i-al-kaida-telegraph-2509281.html) со ссылкой на The Telegraph.

Британский военный отметил, что "помимо создания обычной военной угрозы, Россия постоянно стремятся подорвать Запад, разрабатывая новые военные возможности в нетрадиционных областях, таких как киберпространство и космос".

"Россия сегодня неоспоримо представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские экстремисты, как Аль-Каида и ИГ. Россия продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для защиты и расширения собственных национальных интересов. Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает", - заявил Карлтон-Смит.

По мнению генерала, с поражением ИГ в Ираке и Сирии и потерях, которые понесли боевики Аль-Каиды в Афганистане, главная угроза для Британии сменилась. "Британии и союзникам необходимо сосредоточить свое внимание на России, особенно, после отравления в Солсбери".

"Мы не можем быть спокойны в связи с угрозой или оставить ее без сопротивления", - подчеркнул военный.

Карлтон-Смит также высказался против создания в Европе единых Вооруженных сил. По его словам, он не поддерживает любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.