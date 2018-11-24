«Тунеядцы» - властям: Откуда коттеджи, ребята! 10 24.11.2018, 8:09

6,504

Фото: tut.by

Белорусы требуют от властей рассказать о доходах.

На сайте petitions.by появилась петиция с требованием к властям предоставить информацию о доходах.

«Чиновники создают общую базу "тунеядцев", и наверняка зачислят в нее и меня. Хоть я не живу в Беларуси и не пользуюсь всеми "благами" синеокой.

Видимо, им просто не хватает на новый коттедж в Дроздах.

Они требуют, чтобы я отчитался, что же я такое делаю за границей, работаю ли я там, учусь или бомжую. Вот не знаю, какое их дело и какая разница для беларуской налоговой, что я делаю в Польше?

А я, как и другие, хотел бы знать, на какие деньги строятся дома в Дроздах, покупаются квартиры для всех членов семей министров, и какая тогда у них зарплата, если налоговая не видит нарушений.

Свободный доступ к декларациям должностных лиц - общемировая практика в борьбе с коррупцией. Дайте информацию, откуда деньги, ребята! Не всё же народу (источнику власти!) перед вами отчитываться», - пишется в петиции.

Декрет о «тунеядцах» - одна из основных тем для обсуждения в комментариях на сайте Сharter97.org. Приводим некоторые комментарии:

«Не собираюсь ничего обходить. На вопрос отвечаю гордо: "я тунеядец". И чувствую себя уверенно и комфортно. И бороться надо не с декретами, а с безмозглыми, бессовестными упырями, которые порождают эти "декреты". Опустились до того, что обирать нищих».

«Раз чуваки поднимают вопрос о нашем участии в госрасходах, то пора и нам поднять вопрос об их участии в госдоходах. Пусть платят нам долю дохода от добытых и проданных за границу полезных ископаемых».

«Эти негодяи, именующие себя властью, вконец страх потеряли.

Не пора ли нам по этим откормленным воровским рожам рабочим кулаком заехать?!»

«Самый главный тунеядец сидит на троне! Вокруг - преданная свита колхозных лизоблюдов,но они не тунеядцы, они носят за господином мантию!!!»

«Белорусскому народу не нужна такая гнилая власть».

«Поддерживаю! Если будете посешать комиссии и писать гневные комментарии в интернете, то ничего не изменится. В лучшем случае будете платить в 5 раз больше обычного, а в худшем - отправка в ЛТП, которых, судя по всему, скоро станет в разы больше. Только так, можно отменить этот декрет - через митинги», - пишут читатели Сharter97.org.