В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте 3 24.11.2018, 8:15

2,601

Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область.

В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область. Tut.by посмотрел, как изменилась стоимость талончиков.

Талончик на одну поездку подорожает на 5 копеек — до 55 копеек. При покупке у водителя стоимость составит 60 копеек (сейчас — 55 копеек).

Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас — 7,7 рубля), а месячного — 24,09 рубля (сейчас — 21,9 рубля). Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 20 ноября № 1007.

Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки. Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 20 ноября № 1006.

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.

Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек. В числе первых стоимость талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей.