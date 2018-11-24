В Стокгольме вручили альтернативную «нобелевку» 24.11.2018, 8:40

Лауреатами стали правозащитники и экоактивисты.

В Стокгольме вручили премию "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livehood Award Foundation, которую также называют "альтернативной нобелевкой". Об этом сообщило агентство dpa в пятницу, 23 ноября. Награду получили семь человек, при этом лишь четверо из них смогли присутствовать на церемонии лично, сообщает "Немецкая волна".

Трое лауреатов - саудовские правозащитники Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир - находятся в тюрьме в Саудовской Аравии по обвинению в нанесении вреда авторитету государства. Организаторы премии отметили, что они внесли "смелый вклад в реформирование тоталитарной политической системы в Саудовской Аравии".

Также премии удостоились генеральный прокурор Гватемалы Тельма Альдана и глава Международной комиссии против безнаказанности Иван Веласкес "за борьбу с злоупотреблением властью и коррупцией". Фермер Якуба СавадогоТони Ринодо получили награду за экологические проекты в области борьбы с опустыниванием земель.