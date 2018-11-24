Леонид Злотников: У Беларуси нет возможности отдавать долги по БелАЭС 12 24.11.2018, 8:54

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Фото: dpa

Чем ближе к финалу строительства Островецкой АЭС – тем интереснее.

Правительство начало подготовку к замещению атомной энергией – природного газа, нефтепродуктов. К тому же создается множество проектов, которые будут работать на электричестве. А население ждет возвращения к единому тарифу на электроэнергию, сообщает «Белсат».

Дороже электричество днем и для неэкономных… Научились пользоваться, установили счетчики… но впереди – общий для всех тариф:

«Это хорошо, я – за».

«Я все плачу вовремя, сколько набежало, столько я заплатила».

«Может быть, это даже и выгодно будет. Люди все же теперь экономят».

«Семья укладывается в 150 клвт/ч в месяц».

Если не превышаете лимита и у вас газовая плита – перемен и не заметите. Подешевеет электричество для активных потребителей энергии и для владельцев электроплит. Ждут большие задачи.

«Заменить газовые плиты на электроплиты, заменить паровое отопление на электроотопление, увеличить количество электромобилей», – говорит Борис Желибa, профессор экономики.

И построить станции, которые будут эти электромобили обслуживать… Все это – ради того, чтобы найти использование на внутреннем рынке более дешевой энергии – атомной. Уже в следующем году планируют запустить реакторы белорусской АЭС. Хотя и без нее по словам Лукашенко:

«Беларусь вышла на передовые позиции среди стран содружества на производство одного клвт/ч электроэнергии…»

В отрасль только за последние 5 лет вбросили свыше миллиарда долларов инвестиций. Рынок обеспечен настолько, что крупнейшая в стране Березовская ГРЭС загружена лишь наполовину.

Даже если доведем отечественную промышленность до европейского уровня потребления электроэнергии, останется много электроэнергии. Спасет только экспорт.

«Литва сразу заявила, что о никакой покупке электроэнергии не будет идти речь. То же самое подтвердили Латвия и Эстония, после – также Польша. Проще говоря, станцию строят, но покупателей нет», – объясняет Борис Желибa, профессор экономики.

Литва признала Островецкую АЭС угрозой национальной безопасности. Поэтому предложить энергию можем только рынку Евразийского экономического пространства, который заработает в июле следующего года. Там будут просить выгодный тариф и присматриваться к расходам на создание электролинии. Нужно также время.

«Атомный реактор должен работать на полную. Если реактор работает с недогрузкой – это очень плохо. В частности, почему взорвали чернобыльский реактор? Ведь довели до низкой мощности», – говорит Георгий Лепин, физик, профессор технических наук.

Таким образом, запустить станцию под Островцом можем только, имея надежные договоры на поставки атомной энергии. Параллельно государство пытается отсрочить сплачивание Москве девятимиллиардного, в долларах, долга за строительство станции и снизить с 5,23% до 3% ставку по нему. Сегодня Россия и без этого субсидирует нас на 10 миллиардов долларов.

«В рамках такого субсидирования в Беларуси нет возможности отдавать долги по АЭС, те что еще остались, так как частично мы расплатились. Поэтому экономическая безопасность страны значительно ухудшилась», – говорит экономист Леонид Злотников.

Стремились – к независимости и мощи в этой области. А приближаемся к ситуации, когда с Островецкой атомной получим приказ: светить не только ночью, но и днем, и греться летом, не только зимой. Лишь бы не останавливать ядерную реакцию.