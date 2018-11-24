«Это был гигантский народный протест» 1 24.11.2018, 9:03

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Как в Грузии произошла первая смена режима на постсоветском пространстве.

Грузинской Революции роз исполняется 15 лет. 23 ноября 2003 года многотысячные акции протеста, которые продолжались в грузинской столице почти месяц, сразу после оглашения итогов парламентских выборов 2 ноября 2003 года, закончились победой оппозиции, сообщает "Настоящее время".

Экс-президент страны Эдуард Шеварднадзе покинул свой пост, а к власти в Грузии пришла команда молодых революционеров-реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили.

Революцию роз назвали так после того, как сторонники Саакашвили ворвались в здание парламента с розами в руках. Она была первой так называемой "цветной" революцией на постсоветском пространстве. Акции протеста в грузинской столице начались сразу после того, как ЦИК объявил победителем политический блок во главе с Эдуардом Шеварднадзе. Лидеры объединенной оппозиции Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе обвинили власти в фальсификации и вывели людей на улицы. По разным оценкам, в протестах принимали участие от 50 до 100 тысяч человек.

"Белый Лис" сквозь призму времени

Художник Михо Кочакидзе – один из тех, кто в ноябре 2003 года стоял в центре Тбилиси и требовал отставки Эдуарда Шеварднадзе. Михо вспоминает: акции протеста достигли своего пика 22 ноября. Именно в тот день разъяренная толпа во главе с Саакашвили с розами в руках ворвалась в парламент, где перед депутатами выступал Шеварднадзе.

"Революция роз не была революцией одной партии. Это был гигантский народный протест, – вспоминает Кочакидзе. – Население тогда просто сказало, что больше так жить не хочет. Разрушенные дороги, постоянные перебои с электричеством, коррупция. Мы наблюдали, как постсоветские республики движутся вперед. А мы в это время топчемся на месте".

Михо не только участвовал в акциях протеста оппозиции. После того, как оппозиция победила, он рисовал плакаты для пришедших к власти политиков, а придуманные им слоганы звучали в рекламных клипах и с трибун оппозиции. Михо вспоминает: тогда он всецело поддерживал команду молодых реформаторов.

"После тех событий было много хорошего, но и много плохого. Революция была важным явлением в плане поэтапного развития страны. Но, к сожалению, ее успехи были омрачены рядом негативных процессов, – говорит художник. – Возможно, причина этого – низкая политическая и общественная культура, свойственная постсоветским странам. События, которые привели конкретную команду к власти, завершились для нее же весьма печально, как отчасти и для страны. И тем не менее я уверен, что та революция была обязательным шагом".

Кочакидзе не одинок в этом мнении. В Грузии многие считают, что именно события Революции роз и новое руководство превратили когда-то коррумпированную и нищую страну в быстроразвивающееся государство.