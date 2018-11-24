Чай с обжаренным рисом и чесноком: самые необычные напитки 24.11.2018, 9:16

У популярного напитка есть много cортов и способов приготовления.

«Вокруг света» рассказывает о нескольких видах чая, которые мало кому нравятся при первом знакомстве, но определенно заслуживают второго шанса.

На навозе панд

Преподаватель одного из китайских университетов Янши несколько лет назад занялся фермерством и начал выращивать в провинции Сычуань панда-чай, одна чашка которого обходится в 200 долларов.

Новаторство Янши заключается в использовании в качестве удобрения навоза панд. Такое удобрение считается чрезвычайно богатым питательными веществами, поскольку животные питаются бамбуком, но усваивают только 30% содержащихся в растении полезных веществ. У чая насыщенный вкус с ореховыми нотками.

«Калмыкщай»

«Калмыкщай» — это калмыцкий твердый чай, который до сих пор считается главным традиционным напитком у народов в Центральной Азии. Он представляет собой прессованный плиточный зеленый чай, который кочевники брали с собой.

По легенде, этот напиток обладает чудодейственными целебными свойствами. Чай сильно отличается от того напитка, к которому привыкло европейское население: он жирный и имеет солено-острый вкус. Дело в том, что при приготовлении в него добавляют молоко, масло, соль, специи, а иногда и конский щавель. Калмыцкий чай имеет аромат сливок и свежести и бодрит. Если с утра выпить две чашки такого напитка с куском хлеба, чувство голода пропадет на целый день.

Чесночный чай

Чай из чеснока пили еще в Древней Греции. Он укрепляет иммунитет, полезен для сердца и помогает бороться с простудой. Для его приготовления понадобятся три стакана воды, три зубчика чеснока, полстакана меда и полстакана свежего лимонного сока.

После того как вода с головками чеснока закипит, нужно добавить остальные ингредиенты и дать напитку настояться. Выпивать нужно полстакана теплого чая трижды в день перед едой, а хранить его можно в холодильнике. Несмотря на своеобразный вкус, напиток наполняет энергией и помогает похудеть.

Лапсанг сушонг

Прославленный «дегтярный», или «копченый», красный чай лапсанг сушонг родом из Южного Китая. Он известен с 1610 года и полюбился многим гурманам благодаря своему красно-бурому цвету и необычному аромату, в котором чувствуются корица, смола, дым и запах копченостей.

Чтобы привыкнуть к вкусу напитка, нужно попробовать его несколько раз. Но он того стоит.

Этот сорт чая был любимым у британского премьера Уинстона Черчилля, а королевская семья до сих пор заказывает его из Китая. Напиток подходит к острым и копченым блюдам, а также к десертам с творожной и лимонной начинкой.

Гэммайтя

Этот японский зеленый чай с обжаренным коричневым рисом появился в XV веке. По легенде, нерадивый слуга самурая не уследил за чайными листьями, из-за чего они смешались с зернами риса. Господин так на него разгневался, что приказал обезглавить слугу. Когда же самурай попробовал получившийся чай, то раскаялся в своем решении, так как напиток имел приятный вкус.

На самом деле этот чай долгое время пили самые бедные слои населения Японии: рис делал его более сытным и уменьшал стоимость. В настоящее время светло-желтый чай с нежным вкусом, похожим на вкус жареных семечек или попкорна, в Японии пьют все без исключения.

Банштай цай

Банштай цай — жирный монгольский чай с пельменями. В действительности он больше похож на молочный суп, один из ингредиентов которого — зеленый чай суутэй цай.

По рецепту, сначала нужно слепить монгольские пельмени с бараниной банши. После этого в кастрюлю кладут масло, муку, рис и заливают молочный чай, который по способу приготовления напоминает «калмыкщай». Затем добавляют банши. Получившееся блюдо — одновременно еда и питье, разливают по большим мискам.