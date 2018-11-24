Сравним: «Черная пятница» в Беларуси и в мире 5 24.11.2018, 9:36

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Источник: Global Look Press

Шопоголики брали многие магазины, по традиции, шутрмом.

Черная пятница – традиционный день масштабных распродаж, следующий за Днем благодарения в США – всегда проходит при некотором ажиотаже. Это тот день, когда экономные граждане бегают по магазинам и пытаются раздобыть нужные и не очень вещи с большими скидками.

Gazeta.ru собрала фотофакты со всего мира.

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

Источник: Global Look Press

В Европе и США скидки на некоторые товары доходят до 90%.

А как «Черная пятница» прошла в Беларуси? На вопросы kp.by ответили минчане, стоявшие в очередях за заветными покупками:

- Насмешка какая-то, а не «Черная пятница». В Европе везде скидки минимум 80%. А у нас мало того, что не больше 50%, так еще и выбрать не из чего - секонд хенд какой-то! - говорят Людмила и Евгения. - Вот в Польше в той же Bershka заходишь - глаза разбегаются. А у нас ничего и примерить не хочется. В общем, мы расстроены. Купили берет за 20 рублей по скидке 20%. Нашим продавцам надо быть менее жадными.

- Кажется, после такой «Черной пятницы» нужно ехать в Европу на закупы, - шутят молодые люди.

- Ну, конечно, это не такие скидки, как в Европе. И мы вряд ли к этому придем в ближайшие десятилетия. Но хоть так, - делятся с нами покупательницы. - Сэкономили рублей 10 за пару обуви.

Не обошлось и без курьезов. «Белсат» рассказал историю минчанки, которая стала жертвой «сумасшедших скидок»:

«Первоначально кофта стоила 29,99 рублей. Старую цену перечеркнули и наклеили новую – 19,99. Девушка, которая купила эту вещь, дома заметила, что на бирке было несколько наклеек с ценой.

Ободрав верхнюю, она увидела стартовую цену – 19,99 рублей. Таким образом, магазин продала кофту без скидки».

«Вот так нас обманывают», – делает вывод покупательница.