В Грузии аджика стала памятником культурного наследия 1 24.11.2018, 9:59

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Эксперты полагают, что начало изготовления аджики началось в XV веке.

Острой приправе аджика в Грузии присвоили статус памятника нематериального культурного наследия. Об этом сообщается в приказе директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе. Документ 22 ноября размещен в базе "Законодательный вестник Грузии", сообщает "Гордон".

"Приказываю присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия – "Технологии изготовления "абхазской соли – апирпил-джика" и мегрельской аджики", – говорится в приказе.

Решение может быть обжаловано должностными лицами в течение месяца, отмечается в документе.

Аджика – абхазская и грузинская острая приправа в виде пасты, состоящей из перетертых красного перца, кориандра, уцхо-сунелей и других свежих или сушеных пряных трав, чеснока и небольшого количества соли.

Эксперты полагают, что начало изготовления аджики связано с XV веком, когда в Грузию из Европы завезли перец.